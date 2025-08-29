Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? - Antena Sport

Jaqueline Cristian s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în turul 3 de la US Open. Românca a reușit să revină de la 0-1 și să câștige partida cu Ashlyn Krueger din Statele Unite și locul 38 mondial, scor 4-6, 6-2, 6-2, după o oră și 48 de minute.
Pentru un loc în optimile de finală de la Flushing Meadows, românca va fi nevoită să treacă de Amanda Anisimova, locul 9 WTA și finalistă în acest an la Wimbledon.
Jaqueline Cristian, salt în clasamanetul WTA după ce s-a calificat în turul 3 la US Open
Pentru calificarea în turul 3 de la US Open, românca de pe locul 50 în ierarhia feminină va primi 130 de puncte în clasamentul WTA. În ceea ce privește suma de bani câștigată, ea și-a asigurat un cec în valoare de 237.000 de dolari.
În ceea ce privește clasamentul WTA LIVE, Jaqueline Cristian a urcat 9 locuri grație celor 130 de puncte pe care și le-a trecut în cont. Astfel, ea va ajunge pe locul 41 WTA, cel mai bun loc ocupat vreodată de jucătoarea de 27 de ani.
Jaqueline Cristian și Amanda Anisimova se vor întâlni în premieră. În turul secund de la US Open, locul 9 WTA a trecut de australianca Maya Joint, cu 7-6(2), 6-2.
Anul 2025 este şi cel mai bun al carierei sale de până acum. Românca nu doar că a ajuns în turul 3 la US Open şi a înregistrat cel mai bun rezultat al carierei la US Open, dar a făcut acelaşi lucru şi la Australian Open şi Roland Garros, unde s-a oprit în turul al treilea.
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Karolina Muchova, după un meci de 3 ore
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open 2025. Românca a fost învinsă de Karolina Muchova, la capătul unui meci de aproape trei ore. Cehoaica s-a impus cu 7-6(0), 6-7(3), 6-4. Aceasta a fost a șasea victorie pentru Muchova în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, în timp ce românca rămâne cu una singură.
De altfel, aceasta este a treia victorie a cehoaicei la US Open, ea fiind semifinalistă în 2022 și 2023 la Flushing Meadows. Pentru parcursul ei de la US Open 2025, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 154.000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.