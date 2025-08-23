Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron - Antena Sport

S-a aflat suma pe care Dan Petrescu trebuie să i-o achite lui Neluțu Varga, după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a plecat de pe banca clujenilor, după eșecul usturător suferit cu Hacken în play-off-ul Conference League, scor 2-7.

Dan Petrescu avea o clauză specială menționată în contractul său cu CFR Cluj. Dacă ar fi fost demis de Neluțu Varga, ar fi trebuit să încaseze suma de 400.000 de euro.

Suma pe care Dan Petrescu trebuie să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj

Aceeași sumă ar fi trebuit să o plătească și Dan Petrescu, după ce a renunțat la postul de antrenor al clujenilor, notează sport.ro. Totuși, antrenorul nu va mai plăti 400.000 de euro, dat fiind faptul că Neluțu Varga i-a acceptat demisia.

Andrea Mandorlini va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Italianul în vârstă de 65 de ani va reveni pe banca trupei din Gruia după un an și jumătate și își va începe astfel al treilea mandat.

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrea Mandorlini va semna un contract valabil până în vara lui 2026, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. El ar putea sta pe banca trupei din Gruia duminică, atunci când echipa se va duela cu Oțelul în campionat.