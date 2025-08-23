Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron

Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron

Publicat: 23 august 2025, 11:23

Comentarii
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron

Dan Petrescu / Profimedia Images

S-a aflat suma pe care Dan Petrescu trebuie să i-o achite lui Neluțu Varga, după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a plecat de pe banca clujenilor, după eșecul usturător suferit cu Hacken în play-off-ul Conference League, scor 2-7. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu avea o clauză specială menționată în contractul său cu CFR Cluj. Dacă ar fi fost demis de Neluțu Varga, ar fi trebuit să încaseze suma de 400.000 de euro. 

Suma pe care Dan Petrescu trebuie să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj 

Aceeași sumă ar fi trebuit să o plătească și Dan Petrescu, după ce a renunțat la postul de antrenor al clujenilor, notează sport.ro. Totuși, antrenorul nu va mai plăti 400.000 de euro, dat fiind faptul că Neluțu Varga i-a acceptat demisia.  

Andrea Mandorlini va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Italianul în vârstă de 65 de ani va reveni pe banca trupei din Gruia după un an și jumătate și își va începe astfel al treilea mandat. 

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrea Mandorlini va semna un contract valabil până în vara lui 2026, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. El ar putea sta pe banca trupei din Gruia duminică, atunci când echipa se va duela cu Oțelul în campionat. 

Reclamă
Reclamă

Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj 

Andrea Mandorlini a oferit prima reacție, după revenirea la CFR Cluj. Antrenorul italian a acceptat să se întoarcă pe banca clujenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia.  

Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor.  

(Veți sta pe banca la următorul meci?) Nu știu. Timpul este foarte scurt. Poate va sta Hoban sau altcineva. Am venit la Brăila și aștept echipa. Sper ca mâine (n.r. sâmbătă) după masă să putem face un antrenament.  

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă.  

Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a declarat Andrea Mandorlini, conform prosport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
Fanatik.ro
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
12:21
„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League
11:43
„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025
10:58
Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta
10:37
Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el”
9:51
Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta”
9:44
U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 3 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”