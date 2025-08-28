Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în turul 2 la US Open 2025 LIVE SCORE! La cât joacă româncele - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian vor juca joi seară, în turul 2 de la US Open 2025. Prima care va evolua este Sorana Cîrstea, într-o reeditare a sfertului de finală din 2023. Meciul contra cehoaicei Karolina Muchova va începe după ora 20:00.
Jaqueline Cristian va începe ceva mai târziu. Românca o va întâlni pe Ashlyn Krueger, iar meciul dintre cele două este programat după ora 21:30.
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian joacă în turul 2 la US Open 2025!
În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova, semifinalistă la New York la ultimele două ediții. Cehoaica a trecut în primul tur de Venus Williams. Americanca de 45 de ani a revenit vara aceasta în circuit și a reușit să îi ia un set finalistei din 2023 de la Roland Garros.
Sorana Cîrstea și Karolina Muchova s-au întâlnit de șase ori până acum, iar cehoaica s-a impus de cinci ori. Singurul succes al româncei a venit tot pe hard nord-american, în 2023, dar la Miami. Cel mai bun parcurs al româncei la New York se leagă tot de Muchova. Tot în 2023, ea ajungea până în sferturile de finală, acolo unde Muchova o învingea cu categoric 6-0, 6-3.
Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc anul acesta, în sferturile de finală de la Dubai. Muchova a câștigat atunci cu 6-2, 7-5.
Jaqueline Cristian o întâlneşte în premieră pe Ashlyn Krueger, locul 38 WTA din Statele Unite ale Americii. În primul tur, românca a defilat în meciul cu Danielle Collins, scor 6-2, 6-0, în timp ce Krueger s-a impus în decisiv contra fostei campioane de la Australian Open, Sofia Kenin, scor 5-7, 6-4, 6-2.
Ce spunea Jaqueline Cristian după calificarea în turul 2 de la US Open 2025
“Mă aşteptam la un meci greu. Ea este o jucătoare grozavă, luptă până la sfârşit de fiecare dată. Am încercat să mă concentrez pe mine, să fiu agresivă şi solidă. Să încerc să lupt pentru fiecare punct. Evident, nu era la nivelul ei cel mai bun. Ultima oară când am jucat cu ea, venea după ce a câştigat mai multe turnee.
Ştiu că are probleme şi cu spatele şi nu a fost uşor pentru ea. I-am spus că îi doresc numai bine, să se recupereze. Dar sunt foarte fericită cu meciul meu şi cu atmosfera de aici. Sunt mulţi români, am auzit mulţi români. Sunt fericită şi mândră. Vă aştept şi în turul al doilea.