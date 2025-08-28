Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în turul 2 la US Open 2025 LIVE SCORE! La cât joacă româncele - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian vor juca joi seară, în turul 2 de la US Open 2025. Prima care va evolua este Sorana Cîrstea, într-o reeditare a sfertului de finală din 2023. Meciul contra cehoaicei Karolina Muchova va începe după ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline Cristian va începe ceva mai târziu. Românca o va întâlni pe Ashlyn Krueger, iar meciul dintre cele două este programat după ora 21:30.

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian joacă în turul 2 la US Open 2025!

În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova, semifinalistă la New York la ultimele două ediții. Cehoaica a trecut în primul tur de Venus Williams. Americanca de 45 de ani a revenit vara aceasta în circuit și a reușit să îi ia un set finalistei din 2023 de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea și Karolina Muchova s-au întâlnit de șase ori până acum, iar cehoaica s-a impus de cinci ori. Singurul succes al româncei a venit tot pe hard nord-american, în 2023, dar la Miami. Cel mai bun parcurs al româncei la New York se leagă tot de Muchova. Tot în 2023, ea ajungea până în sferturile de finală, acolo unde Muchova o învingea cu categoric 6-0, 6-3.

Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc anul acesta, în sferturile de finală de la Dubai. Muchova a câștigat atunci cu 6-2, 7-5.