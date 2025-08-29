Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: "Din respect pentru fani" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă recţie după ce campioana României şi-a aflat adversarele din grupa principală Europa League. Becali este încântat de echipele pe care le va întâlni, mai ales de cele care vor veni la Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Arena Naţională vor veni echipe precum Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna. Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Basel şi Go Ahead Eagles vor fi echipele pe care FCSB le va întâlni în deplasare.

Gigi Becali, după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Merg la meciuri! La spectacol, la teatru”

Becali este de părere că FCSB se poate bate cu toate echipele, mai puţin cu Fenerbahce. De asemenea, el le-a promis fanilor că va folosi cea mai bună echipă atunci când va juca acasă:

“Feyenoord? E bine, nu? Facem rețetă din bilete. Eu vreau adversari slabi ca să câștig Europa League. Prima dată să-i bat pe ăștia slabi, iar în finală să cad cu ăla puternic ca să pună Dumnezeu mâna și să câștigăm. Eu zic că pe Feyenoord și Dinamo Zagreb le putem bate.

MM așa voia, cu Fenerbahce la București. Steaua Roșie în deplasare? E bun! Voi merge la meciuri. Ce, mai am emoții? Acum merg la spectacol, la teatru.