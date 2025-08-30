Dinamo - Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, "câinii" urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – Hermannstadt, duelul din etapa a opta din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Cu o victorie, “câinii” lui Zeljko Kopic vor urca pe podium în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo are 12 puncte, după şapte etape disputate. Formaţia din Ştefan cel Mare este neînvinsă de patru runde, în ultima reuşind să o învingă la limită pe U Cluj, scor 1-0, în deplasare.

Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30)

Dinamo este neînvinsă pe Arena Naţională, în acest sezon. Pe cel mai mare stadion al ţării, acolo unde vor disputa şi meciul cu Hermannstadt, “câinii” au învins-o pe FCSB, scor 4-3, şi au remizat cu UTA, scor 1-1.

De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă locul 11 în Liga 1, cu şapte puncte acumulate după tot atâtea meciuri jucate. Sibienii lui Marius Măldărăşanu au învins-o cu 1-0 pe Farul, în etapa precedentă.

În sezonul trecut, Dinamo a câştigat ambele partide cu Hermannstadt. În tur, la Sibiu, “câinii” s-au impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Astrit Selmani şi Kennedy Boateng, iar returul a fost câştigat de asemenea cu 2-0, Eddy Gnahore şi Cătălin Cîrjan fiind marcatori.