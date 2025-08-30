Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo - Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, "câinii" urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile

Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile

Publicat: 30 august 2025, 14:41

Comentarii
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, câinii urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile

Jucătorii lui Dinamo, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo – Hermannstadt, duelul din etapa a opta din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Cu o victorie, “câinii” lui Zeljko Kopic vor urca pe podium în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo are 12 puncte, după şapte etape disputate. Formaţia din Ştefan cel Mare este neînvinsă de patru runde, în ultima reuşind să o învingă la limită pe U Cluj, scor 1-0, în deplasare.

Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30)

Dinamo este neînvinsă pe Arena Naţională, în acest sezon. Pe cel mai mare stadion al ţării, acolo unde vor disputa şi meciul cu Hermannstadt, “câinii” au învins-o pe FCSB, scor 4-3, şi au remizat cu UTA, scor 1-1.

De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă locul 11 în Liga 1, cu şapte puncte acumulate după tot atâtea meciuri jucate. Sibienii lui Marius Măldărăşanu au învins-o cu 1-0 pe Farul, în etapa precedentă.

În sezonul trecut, Dinamo a câştigat ambele partide cu Hermannstadt. În tur, la Sibiu, “câinii” s-au impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Astrit Selmani şi Kennedy Boateng, iar returul a fost câştigat de asemenea cu 2-0, Eddy Gnahore şi Cătălin Cîrjan fiind marcatori.

Reclamă
Reclamă

Dacă o va învinge pe Hermannstadt, Dinamo va acumula 15 puncte şi va urca, cel puţin provizoriu, pe locul al treilea, urmând să fie la o distanţă de trei puncte de Rapid şi la patru de liderul Universitatea Craiova.

Echipele probabile:

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Al. Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Karamoko, Ikoko
Antrenor: Zeljko Kopic

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă

Hermannstadt: Cabuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț
Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș
Antrenor: Marius Măldărășanu

Zeljko Kopic a confirmat transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureşteană după ce va efectua vizita medicală şi a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.

“Mazilu efectuează în prezent un control medical şi cred că transferul lui va fi bine în cele din urmă. Cunoaştem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el şi este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potenţial.

Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel. Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet şi va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării.

Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a explicat tehnicianul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
14:19
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă
14:09
“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB
13:32
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari
13:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (15:45). Norris, cel mai rapid în antrenamente
13:08
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există”
12:47
Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”