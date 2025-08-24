Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) a câştigat turneul de 250 de puncte de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, în două seturi, cu 6-2, 6-4.
Venită din calificări, Sorana Cîrstea a câştigat turneul fără set pierdut. În sferturile de finală, ea a învins-o pe principala favorită a turneului, Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1. Samsonova se afla pe locul 19 WTA la ora meciului cu Sorana Cîrstea.
Mesajul fiului lui Ion Ţiriac pentru iubita lui, Sorana Cîrstea, după ce aceasta a câştigat turneul de la Cleveland
Pentru Sorana Cîrstea este al treilea titlu WTA din carieră la simplu, după Tashkent 2008 şi Istanbul 2021.
“Victoria, da… e foarte frumoasă pe hârtie. Efortul și încrederea în sine acumulate te însoțesc în toate aspectele vieții. Privirea înainte”, a transmis iubitul Soranei Cîrstea, Ion-Alexandru Ţiriac, pe InstaStory, după triumful jucătoarei române de la Cleveland.
Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
În urma acestui succes, Sorana Cîrstea va primi un cec de 36.300 de dolari şi 250 de puncte WTA. Cu aceste puncte, românca va reveni în Top 100 WTA începând de luni.
Victoria Soranei Cîrstea din finala de la Cleveland o trimite tocmai până pe locul 71 WTA, cu 928 de puncte, sub Gabriela Ruse. Jucătoarea cel mai bine clasată rămâne Jaqueline Cristian, înaintea turneului de la US Open.
De asemenea, Sorana Cîrstea va fi a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100 WTA, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).