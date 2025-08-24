Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) a câştigat turneul de 250 de puncte de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, în două seturi, cu 6-2, 6-4.

Venită din calificări, Sorana Cîrstea a câştigat turneul fără set pierdut. În sferturile de finală, ea a învins-o pe principala favorită a turneului, Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1. Samsonova se afla pe locul 19 WTA la ora meciului cu Sorana Cîrstea.

Pentru Sorana Cîrstea este al treilea titlu WTA din carieră la simplu, după Tashkent 2008 şi Istanbul 2021.

“Victoria, da… e foarte frumoasă pe hârtie. Efortul și încrederea în sine acumulate te însoțesc în toate aspectele vieții. Privirea înainte”, a transmis iubitul Soranei Cîrstea, Ion-Alexandru Ţiriac, pe InstaStory, după triumful jucătoarei române de la Cleveland.

