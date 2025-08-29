Programul complet al etapei din Liga Portugal. Derby-ul Sporting - Porto se joacă sâmbătă, de la 22:30 - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga Portugal | Programul complet al etapei din Liga Portugal. Derby-ul Sporting – Porto se joacă sâmbătă, de la 22:30

Publicat: 29 august 2025, 19:27

Colaj cu jucătorii lui Sporting şi FC Porto / Profimedia images

Sporting – Porto este derby-ul etapei a 4-a din Liga Portugal. Meciurile din Liga Portugal se văd live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Etapa a 4-a debutează vineri, cu meciul Gil Vicente – Moreirense, care se joacă de la ora 22:15. Cel mai tare meci al etapei este derby-ul Sporting – Porto, care se va vedea şi el în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30.

Programul etapei a 4-a din Liga Portugal

Tony Strata, proaspăt transferat la Vitoria Guimaraes, ar putea debuta sâmbătă, de la ora 20:00, în meciul cu Arouca. Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, încheie etapa, ea având meci în deplasare duminică, de la 22:30, cu Santa Clara. Ianis Stoica a jucat în toate cele 3 meciuri disputate în acest sezon de Estrela Amadora. În primul meci, cu Estoril, a marcat la un minut după ce a fost introdus pe teren.

Vineri

Gil Vicente – Moreirense 22:15

Sâmbătă

Casa Pia – Nacional 17:30

Vitoria Guimaraes – Arouca 20:00

AVS – Famalicao 20:00

Sporting – Porto 22:30

Duminică

Tondela – Estoril 17:30

Alverca – Benfica 20:00

Rio Ave – Braga 22:30

Santa Clara – Estrela Amadora 22:30

