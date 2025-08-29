Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi - Antena Sport

Închide meniul
Home | Diverse | Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Publicat: 29 august 2025, 16:41

Diana Şucu şi Dan Şucu / Hepta

Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, a publicat pe InstaStory o poză din piaţa Pucheni (Rahova). Ea a susţinut că acolo comercianţii nu emit bon fiscal.

Diana Şucu a întrebat autorităţile ce se întâmplă cu cei care nu au plătit niciodată TVA, neemiţând bon fiscal.

Diana Şucu a demascat o ilegalitate: “Factură? Bon fiscal? Nimic”

Azi la Piaţa Pucheni – roşii, flori, gogoşari… piaţa plină! Factură? Bon fiscal? NIMIC. Şi noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim şi 21%.

Dar ceilalţi, care n-au plătit NICIODATĂ nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Şucu pe InstaStory, alăturând textului o poză din piaţa Pucheni.

Diana Şucu este soţia lui Dan Şucu, patronul clubului Genoa şi al clubului Rapid. Diana Şucu îl însoţeşte uneori pe soţul ei la meciurile Rapidului.

Andrei Şucu, băiatul cel mic al Dianei Şucu şi al lui Dan Şucu, în vârstă de 16 ani, este legitimat la Rapid. Dan Matei Şucu (19 ani), băiatul cel mare al soţilor Şucu, a fost şi el legitimat la Rapid, dar a renunţat la fotbal după ce a semnat primul lui contract de jucător profesionist. Diana Şucu preciza că Dan Matei Şucu a intrat în afaceri alături de tatăl său. Totodată, el şi studiază. A ales să rămână în ţară pentru studii tocmai pentru a fi alături de tatăl lui şi a lucra împreună cu acesta.

Rapid, care după 7 etape este pe locul 2 în Liga 1, cu 15 puncte, o va întâlni joi seară, de la ora 20:30, pe UTA, în etapa a 8-a a campionatului. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Rapid este neînvinsă în acest sezon, având 4 victorii şi 3 rezultate de egalitate.

Soţii Şucu
Diana Şucu şi Dan Şucu
Diana Şucu a vorbit despre divorţul lui Dan Şucu
Diana Şucu, postare emoţionantă după ce a aniversat 17 ani de la cununia religioasă cu Dan Şucu!
Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
