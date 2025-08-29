Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi - Antena Sport

Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, a publicat pe InstaStory o poză din piaţa Pucheni (Rahova). Ea a susţinut că acolo comercianţii nu emit bon fiscal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diana Şucu a întrebat autorităţile ce se întâmplă cu cei care nu au plătit niciodată TVA, neemiţând bon fiscal.

Diana Şucu a demascat o ilegalitate: “Factură? Bon fiscal? Nimic”

“Azi la Piaţa Pucheni – roşii, flori, gogoşari… piaţa plină! Factură? Bon fiscal? NIMIC. Şi noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim şi 21%.

Dar ceilalţi, care n-au plătit NICIODATĂ nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Şucu pe InstaStory, alăturând textului o poză din piaţa Pucheni.

Diana Şucu este soţia lui Dan Şucu, patronul clubului Genoa şi al clubului Rapid. Diana Şucu îl însoţeşte uneori pe soţul ei la meciurile Rapidului.