Milionarul român de doar 28 de ani, replică genială pentru un bărbat care i-a transmis că poartă un hanorac de 60 de lei! - Antena Sport

Milionarul român de doar 28 de ani a avut o replică genială pentru un bărbat care i-a transmis că poartă un hanorac de 60 de lei.

Caius Covrig a citit comentariul pe care un internaut i l-a trimis şi i-a răspuns bărbatului.

„Hanorac la 60 de lei, parcă erai multimiliardar”, i-a scris, într-un comentariu, internautul lui Caius Covrig.

„Băi, ce îmi place să răspund la întrebările astea care descriu mentalitatea românească. Pot să mă îmbrac într-un hanorac de 60 de lei şi să fiu la fel de fericit ca într-un tricou de la nu contează ce brand, nu are nicio relevanţă. Şmecheria adevărată a unui om este ca valoarea hainelor pe care el le poartă să nu reprezinte sub nicio formă fericirea pe care el o are când se îmbracă într-un anumit stil vestimentar.

Normal că un brand mai exclusivist sau mai scump te face să te simţi mai bine, dar din punctul meu de vedere asta nu ar trebui să fie interesul. Că mă îmbrac într-un tricou de 20 de lei sau într-unul de 1.000 de lei mă face să mă simt la fel de bine.