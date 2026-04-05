Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună

Ioan Niculae era cel mai bogat român în perioada 2012-2013 şi deţinea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. Ulterior, fostul patron de la Astra a avut momente în care nu îşi trata angajaţii cum se cuvine.

Florin Lovin a evoluat timp de doi ani în tricoul Astrei Giurgiu, în perioada 2015-2017 şi a povestit în 2022 pentru gsp.ro cum Niculae nu le-a plătit primele din contract pentru titlul cucerit în 2016.

Ioan Niculae nu şi-a plătit câte 10 luni angajaţii de la Astra

Mai mult, fostul mijlocaş a dezvăluit şi că jucătorii Astrei făceau chetă pentru a le oferi bani angajaţilor din club care nu erau plătiţi câte 10 luni, având salarii de 1.200 de lei.

„Eu pe Ioan Niculae l-am prins la o singură ședință și am fost siderat. Luasem campionatul cu dânsul în închisoare. Avem unele prime trecute în contract, dar trecuseră vreo două, trei luni de când nu ne luaserăm banii. La prima discuție pe care am avut-o cu el, după ce-am luat campionatul, a venit în vestiar și n-a pomenit nimic de campionat. Ne-a luat cu: «Bă, voi mai aveți chef să jucați fotbal?».

Am luat-o ca atare, dar a fost urât. Iar cel mai urât din perioada Astra a fost când știai că patronul e milionar și angajații clubului erau neplătiți de zece luni, având 1.200 de lei pe lună. Noi, jucătorii, făceam chetă și le plăteam salariile. Ceea ce este degradant pentru numărul 1 într-o firmă”, a declarat Florin Lovin.