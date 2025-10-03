"Perla" de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: "De abia acum s-au convins și ei" - Antena Sport

Închide meniul
"Perla" de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: "De abia acum s-au convins și ei"

Home | Fotbal | Liga 1 | "Perla" de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: "De abia acum s-au convins și ei"

“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 13:15

Perla de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: De abia acum s-au convins și ei

Fotografie din meciul dintre Universitatea Craiova și Petrolul / Sport Pictures

Luca Băsceanu, jucătorul de 19 ani adus în această vară de Universitatea Craiova de la Farul, urmează să fie împrumutat în următoarea perioadă de mercato. Giovanni Becali, agentul care îl reprezintă pe tânărul fotbalist, a vorbit despre situația sa și a făcut anunțul legat de viitoarea plecare.

Impresarul a dezvăluit că încă de când Băsceanu a fost adus la Universitatea Craiova, a avut discuții cu Mihai Rotaru pentru a-i oferi minute, însă acest lucru nu s-a întâmplat aproape deloc. Astfel, s-a ajuns la concluzia că pentru binele mijlocașului și pentru evoluția sa, împrumutul în iarnă este varianta cea mai bună.

Luca Băsceanu pleacă provizoriu în iarnă de la Universitatea Craiova

Giovanni Becali a mărturisit că Băsceanu nu este mulțumit de numărul de minute primite din partea lui Mirel Rădoi. În plus, agentul este de părere că și antrenorul din Bănie ar fi trebuit să abordeze diferit situația jucătorului de 19 ani.

De abia acum s-au convins și ei că trebuia împrumutat. Din iarnă o să-l împrumute. La orice echipă, unde vrei, dar să joace. Dacă nu, se veștejește. Din vară i-am spus domnului Rotaru. El mi-a spus că o să joace. L-a mai băgat în campionat 30-40 de minute.

Copilul nu are pretenții să joace, la cum merge Craiova până acum, dar normal că este supărat. Aici a fost o neconcordanță între patron și antrenor. Rădoi a și spus că pe Băsceanu nu l-a adus el, l-a adus patronul.

El (n.r. – Rădoi) trebuie să-i spună acum: «Domnule patron, lasă-l un an împrumut, să vedem unde este. Că altfel îl țin degeaba, îl bag să nu-mi fie rușine de tine că ai dat 1 milion de euro pe el și nu l-am băgat»“, a dezvăluit impresarul, potrivit fanatik.ro.

Luca Băsceanu este unul dintre cele mai scumpe transferuri din vară din Liga 1 (1 milion de euro de la Farul), iar în momentul în care a fost adus în Bănie era anunțat drept o mare speranță. Mijlocașul a evoluat însă în doar trei partide din campionat, fără să se facă remarcat în vreun fel.

