Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: "Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă". Promisiunea patronului - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului

Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului

Publicat: 3 octombrie 2025, 14:36

Comentarii
Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă. Promisiunea patronului

Denis Alibec şi Gigi Becali / Colaj Sport Pictures & Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru Denis Alibec, după înfrângerea campioanei României din etapa a doua a fazei principale Europa League, scor 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adus pentru a marca în meciurile din cupele europene, Alibec a jucat în primele 45 de minute ale meciului de pe Arena Naţională, dar fără realizări notabile.

Gigi Becali, mesaj categoric pentru Denis Alibec: “Bag-o în poartă şi vei juca tot meciul”

La pauză, Alibec a fost scos de pe teren, iar în locul său a fost introdus Daniel Bîrligea. La finalul meciului, atacantul revenit vara aceasta la FCSB nu şi-a ascuns nemulţumirea, iar declaraţiile sale au ajuns la urechile patronului.

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Denis Alibec. Patronul roş-albaştrilor i-a promis că nu îl va mai scoate de pe teren la meciul cu Bologna, următorul din Europa League, dacă va marca în prima repriză:

“Ia să dea el un gol cu Bologna, îl mai scot? Dă gol, să vezi ce joci. Păi ce faci, bă? Nu mai da la poartă dacă nu eşti în poziţie de stâng, să dai aiurea, că poţi dai pasă. Alibec, bag-o în poartă şi vei juca tot meciul.

Reclamă
Reclamă

A vrut, a fost ambiţios. Treaba e că nici nu a avut prea multe. Nu a fost foarte jucat, chiar dacă noi am dominat. Nu a fost foarte jucat el.”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Denis Alibec nu a vrut să vorbească foarte mult despre schimbarea din meciul cu Young Boys, dar crede că ar trebui să primească mai multe minute:

“(N.r. Îți convine rotația?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația, cred că ar trebui să joc mai mult, am nevoie de minute să-mi recapăt ritmul”, a spus Denis Alibec, la finalul meciului.

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Observator
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
13:44
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial”
13:30
Alonso, cel mai rapid în FP1 al MP de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:28
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”
13:15
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”
12:33
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil”
12:27
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul