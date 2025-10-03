Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: "Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă". Promisiunea patronului - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru Denis Alibec, după înfrângerea campioanei României din etapa a doua a fazei principale Europa League, scor 0-2.

Adus pentru a marca în meciurile din cupele europene, Alibec a jucat în primele 45 de minute ale meciului de pe Arena Naţională, dar fără realizări notabile.

Gigi Becali, mesaj categoric pentru Denis Alibec: “Bag-o în poartă şi vei juca tot meciul”

La pauză, Alibec a fost scos de pe teren, iar în locul său a fost introdus Daniel Bîrligea. La finalul meciului, atacantul revenit vara aceasta la FCSB nu şi-a ascuns nemulţumirea, iar declaraţiile sale au ajuns la urechile patronului.

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Denis Alibec. Patronul roş-albaştrilor i-a promis că nu îl va mai scoate de pe teren la meciul cu Bologna, următorul din Europa League, dacă va marca în prima repriză:

“Ia să dea el un gol cu Bologna, îl mai scot? Dă gol, să vezi ce joci. Păi ce faci, bă? Nu mai da la poartă dacă nu eşti în poziţie de stâng, să dai aiurea, că poţi dai pasă. Alibec, bag-o în poartă şi vei juca tot meciul.