Csikszereda - U Cluj 2-1. Prima victorie din istorie în Liga 1 pentru „ciucani”. Clujenii, în criză - Antena Sport

Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea U Cluj, în etapa a 12-a din Liga 1. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.

Ciucanii au trecut pe lângă gol în minutul 11, când Gertmonas a respins şutul lui Bodo, din careu. Tot portarul oaspeţilor a păstrat tabela intactă cu intervenţia din minutul 12, la şutul lui Vegh.

Csikszereda – U Cluj 2-1

Şapte minute mai târziu, Szalay a deschis scorul pentru gazde, cu un şut pe lângă Gertmonas. Elevii lui Ilyes au lovit bara, în minutul 44, prin Celic, iar clujenii au reacţionat prin ocazia mare a lui Fabry, din minutul 45, când Pap a scos incredibil.

Csikszereda şi-a dublat avantajul imediat după pauză, prin Dolny, care a şutat din careu. Gertmonas a respins cu piciorul o minge trimisă spre poartă de acelaşi Dolny, în minutul 63, iar clujenii au avut un gol anulat în minutul 84, la Cisse, pentru ofsaid.

Oaspeţii au marcat totuşi, în minutul 90+4, prin Postolachi, dar a fost târziu pentru o revenire, iar Csikszereda s-a impus cu 2-1 şi a reuşit prima victorie din istorie în Liga 1. Ciucanii au opt puncte şi sunt pe locul 14. Clujenii au 14 puncte, care îi plasează pe poziţia a noua în clasament, fiind fără victorie de 4 runde.