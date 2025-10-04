Ianis Stoica are din nou meci în Liga Portugal. Gil Vicente - Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 17:30) - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Stoica are din nou meci în Liga Portugal. Gil Vicente – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 17:30)

Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 11:50

Ianis Stoica are din nou meci în Liga Portugal. Gil Vicente – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 17:30)

Ianis Stoica, în timpul unui meci / Facebook CF Estrela da Amadora, SAD

Liga Portugal continuă cu cea de-a opta etapă din campionat, iar pasionații fotbalului lusitan vor avea parte de adevărate derby-uri în acest weekend. Duminică, Sporting o întâlnește pe Braga pe Jose Alvalade, în timp ce Jose Mourinho se va întoarce pe unul dintre stadioanele unde s-a simțit cel mai bine ca antrenor, când Benfica face deplasarea la FC Porto.

Astăzi, 4 octombrie, Ianis Stoica poate bifa din nou minute în tricoul lui Estrela Amadora pe terenul lui Gil Vicente. Fotbalistul român de bandă vine după un meci în care a marcat al doilea său gol pentru noua echipă, contra celor de la AFS.

Programul etapei în Liga Portugal. Două meciuri “de foc” și Ianis Stoica, pe listă

Etapa din campionatul de pe coasta vestică a Europei a fost deschisă vineri de meciul dintre Casa Pia și Estoril Praia, încheiat la egalitate, 2-2. Astăzi, sâmbătă, Ianis Stoica are șansa să bifeze noi minute pentru Estrela Amadora, în timp ce Vitoria Guimaraes, formația unde este legitimat Tony Strata, joacă diseară contra lui Santa Clara.

Ziua de duminică este una cu adevărat spectaculoasă, pentru că cele patru mari echipe din Liga Portugal vor fi puse față în față la două ore distanță. Primul meci este cel dintre Sporting și Braga, care le găsește pe cele două pe poziția 2, respectiv 7 în clasament.

Derby-ul etapei, iar totodată ultimul meci al rundei, este cel dintre FC Porto și Benfica, atunci când Jose Mourinho va reveni pe Estadio do Dragao. “The Special One” a petrecut doi ani și jumătate pentru “dragoni”, perioadă în care a câștigat Liga Campionilor, Cupa UEFA, două titluri, o Cupă și o Supercupă, astfel că partida va fi una cu însemnătate pentru el. Înainte de acest meci, Porto e lider, în timp ce Benfica ocupă poziția a treia în clasament.

Programul și rezultatele etapei a opta din Liga Portugal

Vineri, 3 octombrie

  • Casa Pia – Estoril Praia 2-2

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Gil Vicente – Estrela Amadora, Ora 17:30
  • Nacional – Moreirense, Ora 17:30
  • AFS – Alverca, Ora 20:00
  • Vitoria Guimaraes – Santa Clara, Ora 22:30

Duminică, 5 octombrie

  • Arouca – Famalicao, Ora 17:30
  • Rio Ave – Tondela, Ora 19:30
  • Sporting – Braga, Ora 21:15
  • FC Porto – Benfica, Ora 23:15
