Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB - Univ. Craiova, iar replica sa a uimit - Antena Sport

Gigi Becali a avut o nouă intervenție telefonică după eșecul FCSB-ului cu Young Boys Berna din grupa Europa League, scor 0-2. Patronul FCSB-ului a fost întrebat printre altele ce prim 11 va trimite în teren la duelul cu Universitatea Craiova din campionat, iar răspunsul său a fost unul care poate fi interpretat drept uluitor.

Becali a dezvăluit că nu va anunța echipa de start înainte de termenul la care echipele sunt nevoite să o facă. Finanțatorul campioanei era cunoscut pentru faptul că spunea mereu cu câteva ore sau chiar zile înainte ce jucători va folosi în următorul meci, însă acum s-a răzgândit.

Gigi Becali “schimbă foaia”

Patronul roș-albaștrilor a spus și care este motivul pentru care nu va mai apela la obiceiul său. Becali vrea să fie mai cumpătat din cauza lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, pe care l-a catalogat drept “hoț”. Cel mai probabil, conducătorul campioanei crede că tehnicianul din Bănie poate profita din plin dacă va afla din timp ce echipă folosește FCSB-ul.

“Echipa nu o mai spun acum. Lui Mirel nu îi spun, că e prea hoţ. Nu îi spun niciodată înainte lui Mirel“, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Din declarația pe care a oferit-o, pare că Becali va aborda această tactică doar pentru meciul cu alb-albaștrii. FCSB o va întâlni pe Universitatea Craiova duminică, pe Arena Națională, de la ora 20:30.