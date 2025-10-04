Nota primită de Ianis Hagi, după golul şi assistul din Genclerbirligi - Alanyaspor 2-2! Românul, al doilea cel mai bun jucător - Antena Sport

Ianis Hagi a reuşit un meci foarte bun în Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2, în etapa cu numărul 8 din campionatul Turciei. Internaţionalul român a ieşit în evidenţă şi a contribuit decisiv la punctul obţinut de echipa sa.
Mai întâi, în minutul 14, Ianis Hagi a marcat un gol superb, din lovitură liberă, după care i-a pasat decisiv lui Hwang Ui-Jo, în minutul 69. Gazdele au egalat în minutul 76 prin Niang, cel care a înscris din penalty-ul provocat de Ianis Hagi.
Ianis Hagi, a doua cea mai bună notă din Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2
În minutul 77, la scorul de 2-2, Ianis Hagi a ieşit de pe teren, iar în locul său a intrat Meschack Elia. Pentru prestaţia sa din meciul cu Genclerbirligi, internaţionalul român a primit nota 7,6 din partea specialiştilor de la sofascore.com.
Aceasta este a doua cea mai bună notă primită de un jucător în meciul Genclerbirligi – Alanyaspor, cea mai bună notă fiind a lui Ertugrul Taşkiran, portarul celor de la Alanyaspor, care a primit nota 7,6.
După meciul cu Genclerbirligi, pentru Ianis Hagi urmează cele două partide de la echipa naţională a României, cu Moldova şi Austria. Hagi revine în lotul lui Mircea Lucescu, după ce a ratat convocarea în luna septembrie. Meciul cu Austria se joacă duminică, 12 septembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- 4 meciuri a jucat Ianis Hagi pentru Alanyaspor în acest sezon, toate în campionat
