(P) Sport, lifestyle și sunet: cum să-ți trăiești pasiunea fără zgomot - Antena Sport

Viața activă și pasiunile sportive merg mână în mână cu confortul și echilibrul din mediul în care trăiești. Fie că practici yoga, arte marțiale, alergare, ciclism sau pur și simplu îți dorești un spațiu acasă unde să asculți muzica preferată sau să urmărești meciuri pe sistem home cinema, acustica casei devine un element esențial. Înainte de toate, spațiul tău trebuie să reziste la zgomotele exterioare, la ecouri și să creeze o atmosferă plăcută pentru relaxare și activități sportive.

DECIBEL Romania, specializată în soluții de izolare fonică și acustică, oferă consultanță acustică, proiectare, măsurători și instalare de produse fonoizolante pentru pereți, plafoane, pardoseli și uși acustice.

Sport acustic: ce înseamnă exerciții cu confort sonor

Când faci sport acasă sau în spații interioare, zgomotele produse de mișcări, echipamente, sau muzica ambientală pot reflecta și crea ecou — acest efect poate distrage, obosi sau zădărnici experiența. O sală de sport bine izolă fonic construită permite:

să asculți muzica preferată la volum optim, fără a deranja vecinii sau alte camere;

să reduci disconfortul cauzat de vibrații sau impacturi;

să creezi o atmosferă intimă și concentrată pentru antrenamente de tip HIIT, dans, pilates sau exerciții cu gantere.

Prin alegerea materialelor potrivite (plasarea panourilor de absorbție acustică, barierelor anti-vibrații, ușilor etanșe) și consultanță dedicată, poți transforma un colț al casei într-un mic studio sportiv.

Lifestyle sonor: echilibrul între relaxare și activitate

Un stil de viață echilibrat presupune timp pentru mișcare, dar și pentru relaxare — citit, meditație, filme, muzică. Sunetul mediului contează enorm pentru relaxare. O cameră acustic tratată incluzând: