Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Publicat: 30 septembrie 2025, 16:41

Startul în Marele Premiu din Singapore din 2024 / Profimedia

După un weekend de pauză, Formula 1 revine cu Marele Premiu de la Singapore, acolo unde are loc cursa stradală, sub cerul nopţii.

După prestaţia excelentă din Azerbaidjan, acolo unde a dominat autoritar cursa, Max Verstappen pune presiune pe Oscar Piastri şi Lando Norris, cei doi piloţi de la McLaren din fruntea clasamentului.

Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore

Cu o lungime de 4,94 km, circuitul stradal din Singapore a găzduit primul Grand Prix în 2008. Piloţii trebuie să parcurgă 62 de tururi, iar cel mai bun timp îi aparţine australianului Daniel Ricciardo, în 2024 (1:34.486).

Week-end-ul din Singapore începe vineri, atunci când au loc primele sesiuni de antrenamente libere. FP1 începe la ora 12:30, în timp ce FP2 începe la 16:00. Sâmbătă, de la ora 12:30, are loc ultima sesiune de antrenamente, pentru ca de la ora 15:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, să aibă loc calificările.

Cursa din Marele Premiu din Singapore este programată duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În urmă cu un an, Lando Norris a câştigat Marele Premiu din Singapore. El a fost urmat atunci pe podium de Max Verstappen şi de Oscar Piastri.

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

  • 12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 15:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 14:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Tot în acest weekend va avea loc penultima etapă a sezonului din Formula 1 Academy. Vineri, de la ora 10:10, vor avea loc antrenamente, urmând ca de la ora 14:00 să aibă loc calificările. Sâmbătă, de la ora 10:00, va avea loc prima cursă, pentru ca duminică, de la ora 10:25, să înceapă cursa cu numărul 2. Week-end-ul de Formula 1 Academy din Singapore poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Programul F1 Academy de la Singapore

Vineri

  • 10:10: Antrenamente
  • 14:00: Calificări

Sâmbătă

  • 10:00: Cursa 1

Duminică

  • 10:25: Cursa 2
