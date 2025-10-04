Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos! - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) este prieten din tinereţe cu Ilie Năstase (79 de ani). Cei doi au jucat 3 finale de Cupa Davis, în 1969, 1971 şi 1972, toate trei pierdute în faţa Statelor Unite.

Prietenia lui Ion Ţiriac cu Ilie Năstase, de zeci de ani, a trecut însă şi printr-un moment de cumpănă.

Momentul în care Ion Ţiriac s-a supărat pe Ilie Năstase

Ion Ţiriac mărturisea că s-a supărat fiindcă Ilie Năstase nu a făcut grevă alături de el în 1973, atunci când Nikola Pilic, care s-a stins din viaţă pe 22 septembrie 2025, nu a fost lăsat să joace la Wimbledon.

Ion Ţiriac l-a numit “trădător” pe Năstase şi l-a acuzat că a minţit când a susţinut că dictatorul de atunci al României, Nicolae Ceauşescu, i-a cerut să joace. Timp de un an de zile Ion Ţiriac nu a vorbit cu Ilie Năstase după acel episod.

“(n.r: Mai sunteţi prieten cu Ilie Năstase sau v-aţi certat?) Cu Ilie Năstase nu ai cum să fii duşman. E imposibil să fii duşman. Am greşit-o şi eu acum 100 de ani, nu am vorbit un an de zile cu el pentru că nu a fost grevist cu mine în 1973, nu ne-am prezentat la Wimbledon. Am greşit eu, pe Năstase îl accepţi aşa cum e. Din greva asta au fost 3 trădători sau 4, unul fiind Năstase. Năstase zice că avea ordin (n.r: de la Ceauşescu), nu e adevărat, că eu n-aveam ordin”, declara Ion Ţiriac pentru gsp.ro.