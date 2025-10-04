Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos! - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!

Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!

Publicat: 4 octombrie 2025, 12:22

Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
Ilie Năstase şi Ion Ţiriac / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via Hepta

Ion Ţiriac (86 de ani) este prieten din tinereţe cu Ilie Năstase (79 de ani). Cei doi au jucat 3 finale de Cupa Davis, în 1969, 1971 şi 1972, toate trei pierdute în faţa Statelor Unite.

Prietenia lui Ion Ţiriac cu Ilie Năstase, de zeci de ani, a trecut însă şi printr-un moment de cumpănă.

Momentul în care Ion Ţiriac s-a supărat pe Ilie Năstase

Ion Ţiriac mărturisea că s-a supărat fiindcă Ilie Năstase nu a făcut grevă alături de el în 1973, atunci când Nikola Pilic, care s-a stins din viaţă pe 22 septembrie 2025, nu a fost lăsat să joace la Wimbledon.

Ion Ţiriac l-a numit “trădător” pe Năstase şi l-a acuzat că a minţit când a susţinut că dictatorul de atunci al României, Nicolae Ceauşescu, i-a cerut să joace. Timp de un an de zile Ion Ţiriac nu a vorbit cu Ilie Năstase după acel episod.

“(n.r: Mai sunteţi prieten cu Ilie Năstase sau v-aţi certat?) Cu Ilie Năstase nu ai cum să fii duşman. E imposibil să fii duşman. Am greşit-o şi eu acum 100 de ani, nu am vorbit un an de zile cu el pentru că nu a fost grevist cu mine în 1973, nu ne-am prezentat la Wimbledon. Am greşit eu, pe Năstase îl accepţi aşa cum e. Din greva asta au fost 3 trădători sau 4, unul fiind Năstase. Năstase zice că avea ordin (n.r: de la Ceauşescu), nu e adevărat, că eu n-aveam ordin”, declara Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Ilie Năstase: “Să uităm prostiile astea”

“A zis că l-a obligat Ceaușescu să joace, ceea ce a fost o minciună. Ceaușescu habar nu avea despre ce era vorba”, a declarat ulterior Ţiriac pentru iamsport.ro.

Ilie Năstase a reacţionat tranşant după acuzaţiile bunului său prieten, Ion Ţiriac.

“Nu mă interesează, să lăsăm în urmă. Eu am jucat că trebuia să joc, atât, restul nu am ce să comentez. Suntem în 2025, hai să uităm prostiile astea”, a declarat Ilie Năstase pentru iamsport.ro.

Începuturile lui Ilie Năstase în tenis sunt legate de Ion Ţiriac. Omul de afaceri român, care are o avere de 2.3 miliarde de dolari potrivit Forbes, mărturisea că, dacă nu ar fi ajuns tenismen, Ilie Năstase ar fi fost un bun jucător de fotbal. Ilie Năstase a fost lider ATP în trecut şi a cucerit două titluri de Grand Slam, în 1972 la US Open şi în 1973 la Roland Garros.

Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, în lojă
Motivul pentru care Ion Ţiriac s-a certat cu Ilie Năstase şi a refuzat să mai discute cu el
