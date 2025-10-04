George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen - Antena Sport

Închide meniul
George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen
George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen

Publicat: 4 octombrie 2025, 17:34

George Russell, pole-position în Marele Premiu din Singapore/ Profimedia

George Russell a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu din Singapore. Pilotul de la Mercedes s-a declarat mulțumit de reușita sa, cursa urmând să aibă loc duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

George Russell a înregistrat timpul de 1:29.158 în Q3. Max Verstappen va lua și el startul din prima linie, fiind la aproape două zecimi de rivalul de la Mercedes în calificări. 

George Russell a amintit de faptul că pe circuitul de la Singapore nu a avut rezultate notabile, de-a lungul anilor. El speră să rămână la conducere și după primele viraje din cursa de mâine, amintind de faptul că Max Verstappen are plecări excelente în curse. 

„Singapore nu a fost cel mai bun circuit pentru mine, pentru că am făcut greșeli. Nu am să exagerez importanța acestui pole, dar e un avantaj, sper să păstrez conducerea cursei după primul viraj.  

Max are de obicei starturi foarte rapide și atacă pe interior”, a declarat George Russell, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu din Singapore. 

Pentru Russell este al doilea pole position din acest sezon, după cel din Canada, din etapa a zecea. 

În calificările de sâmbătă, pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe patru Kimi Antonelli (Mercedes) şi pe cinci Lando Norris (McLaren). 

Tot 10 este completat de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) şi Fernando Alonso (Aston Martin). 

