Mihai Stoica a răbufnit după FCSB - Young Boys 0-2: "Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre" - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa Federaţiei Române de Fotbal, după FCSB – Young Boys 0-2, din etapa a doua a fazei principale Europa League. Programul campioanei României va fi unul extrem de complicat în perioada următoare, iar oficialul FCSB-ului nu a ratat ocazia de a se plânge de modul în care FRF organizează Cupa României.

În condiţiile în care lucrurile arată rău în campionat pentru FCSB, Cupa României a redevenit interesantă pentru formaţia roş-albastră, competiţia asigurând un loc în preliminariile Europa League.

Mihai Stoica, revoltat de programul FCSB-ului: “Nu mai e nimic de zis”

Mihai Stoica se plânge însă de faptul că FCSB va avea parte de trei deplasări complicate în faza grupelor şi critică FRF pentru acest format:

“Craiova va veni la București vineri, va trata cu maximă seriozitate meciul. Ei sunt cineva la ora asta, noi nu suntem nici măcar în pluton. Pentru noi nu mai e devreme. Se împuţinează etapele, în Cupa României avem o grupă infernală. Altora vin adversarii să joace la ei acasă.

Avem un program infernal. Noi mergem la Bistrița, mergem la UTA. Noi, fiind campioni, meritul sportiv s-a anulat. Până și cu Craiova jucăm tot în deplasare. Nu mai e nimic de zis. E un format excepțional. S-a ajuns să se tragă la sorți cine joacă pe teren propriu dintre echipele din aceeași urnă. Cei de la FRF nu dau doi bani pe doleanțele noastre. Exagerează cu regula”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.