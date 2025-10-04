"Nu mai facem" Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor - Antena Sport

Situaţia dificilă din campionat a FCSB-ului ar avea legătură cu pregătirea fizică pe care roş-albaştrii au făcut-o în vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB e doar pe locul 11 după ce a jucat 11 meciuri în campionat, acumulând 10 puncte, iar derby-ul cu Universitatea Craiova este foarte important pentru echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii. FCSB – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT duminică, de la 20:30, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Jucătorii FCSB-ului au refuzat să facă pregătirea dură din vară

Potrivit digisport.ro, jucătorii FCSB-ului au refuzat să mai facă pregătirea fizică foarte grea din vară. O delegaţie a jucătorilor, în frunte cu un lider, a mers să îi transmită preparatorului fizic Thomas Neubert (44 de ani) că fotbaliştii nu mai sunt dispuşi să facă acele antrenamente dure în vară, la fel ca în ceilalţi ani.

“Gata. Suntem un grup format, nu vrem să mai facem ce am făcut în anii trecuți. Nu mai facem genul acela de pregătire spartană”, ar fi fost mesajul jucătorilor FCSB-ului.

FCSB vine la derby-ul cu Craiova după o înfrângere în Europa League cu Young Boys Berna, 0-2. Oltenii lui Rădoi au pierdut şi ei în Conference League, în deplasare, cu Rakow, cu acelaşi scor. În campionat FCSB a învins-o pe Oţelul în ultima etapă, cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a făcut 2-2 cu Dinamo.