Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului! - Antena Sport

Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!

Fotbal extern
VIDEO

Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!

Publicat: 4 octombrie 2025, 11:44

Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!

Giovanni Becali / Hepta

Giovanni Becali (73 de ani) a reacţionat după ce jucătorul pe care îl impresariază, Valentin Mihăilă (25 de ani), a reuşit un gol de senzaţie de la centrul terenului.

Mihăilă a înscris în prelungirile partidei, în minutul 90+1, ducând scorul la 5-2. A fost primul gol al lui Mihăilă la Rizespor.

După 7 etape, Rizespor e pe locul 12 în prima ligă turcă, cu 8 puncte. Mihăilă a evoluat în 3 partide până acum în campionatul Turciei, reuşind să “spargă gheaţa” în partida cu Antalyaspor.

Giovanni Becali, după golul lui Mihăilă de la centrul terenului: “Cel mai important e că s-a refăcut”

“Da, domne, un gol foarte frumos. Mă bucur mult pentru reușita lui, pentru revenirea lui. Bine că a dat golul acesta frumos și bine că a câștigat echipa sa. Cel mai important este că s-a refăcut și a intrat în meci.

(n.r. că turcii au rămas impresionați de gol) E, se mai întâmplă în fotbal (n.r. râde). Nu știu deocamdată dacă va fi la națională pentru meciurile din octombrie. Moruțan este și el bine, dar așteptăm mai multe și de la el, și de la Mihăilă”, a declarat Giovanni Becali pentru digisport.ro.

Valentin Mihăilă este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. Rizespor a plătit 2 milioane de euro pentru a-l transfera de la Parma. Parma l-a achiziţionat în 2010 pe Mihăilă de la CS Universitatea Craiova, pentru 9.1 milioane de euro. Mihăilă a fost şi împrumutat un sezon, la Atalanta, după care a revenit la formaţia patronată de Kyle Krause, cu care a promovat în Serie A, alături de Dennis Man.

Pentru naţionala României Valentin Mihăilă a evoluat în 31 de meciuri, marcând 5 goluri. A reuşit o “dublă” în primul meci al naţionalei din preliminariile EURO 2024, cu Elveţia. “Dubla” lui Mihăilă i-a adus un punct atunci României în deplasarea din Elveţia. România avea să câştige grupa atât în preliminarii, cât şi la EURO 2024. În optimile EURO 2024 tricolorii au fost învinşi cu 3-0 de Olanda.

