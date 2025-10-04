Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului! - Antena Sport

Giovanni Becali (73 de ani) a reacţionat după ce jucătorul pe care îl impresariază, Valentin Mihăilă (25 de ani), a reuşit un gol de senzaţie de la centrul terenului.

Mihăilă a înscris în prelungirile partidei, în minutul 90+1, ducând scorul la 5-2. A fost primul gol al lui Mihăilă la Rizespor.

După 7 etape, Rizespor e pe locul 12 în prima ligă turcă, cu 8 puncte. Mihăilă a evoluat în 3 partide până acum în campionatul Turciei, reuşind să “spargă gheaţa” în partida cu Antalyaspor.

Giovanni Becali, după golul lui Mihăilă de la centrul terenului: “Cel mai important e că s-a refăcut”

“Da, domne, un gol foarte frumos. Mă bucur mult pentru reușita lui, pentru revenirea lui. Bine că a dat golul acesta frumos și bine că a câștigat echipa sa. Cel mai important este că s-a refăcut și a intrat în meci.

(n.r. că turcii au rămas impresionați de gol) E, se mai întâmplă în fotbal (n.r. râde). Nu știu deocamdată dacă va fi la națională pentru meciurile din octombrie. Moruțan este și el bine, dar așteptăm mai multe și de la el, și de la Mihăilă”, a declarat Giovanni Becali pentru digisport.ro.