Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: "Vina cea mai mare! N-ai cum" - Antena Sport

Florin Lovin l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Young Boys Berna, scor 0-2, în etapa a doua a fazei principale Europa League. Prezent la meci, fostul jucător al rol-albaştrilor este de părere că vina îi aparţine în cea mai mare măsură patronului echipei.
Numeroasele schimbări şi intervenţiile lui Becali îi fac rău FCSB-ului, consideră Lovin, care spune că echipa este locul de joacă al patronului.
Florin Lovin l-a criticat pe Gigi Becali, după FCSB – Young Boys 0-2: “Nu ai cum să faci performanţă aşa”
Lovin trage un semnal de alarmă după această înfrângere şi spune că jucătorii trebuie să fie lăsaţi să joace pentru a avea ritm. De asemenea, atâta timp cât jucătorii de la mijlocul terenului vor fi schimbaţi meci de meci, FCSB nu va avea nimic de câştigat:
“Nu cred că e o relaxare. La acest moment, FCSB e clar că nu e echipa de anul trecut, e clar că intervențiile patronului fac rău echipei. Apărarea pare că nu-și găsește orizontul, chiar dacă au fost două meciuri fără gol primit. FCSB nu e încă la nivelul la care ar trebui să fie.
Vina cea mai mare îi aparține lui Gigi Becali, care face din FCSB propriul loc de joacă. N-ai cum! Nu se poate să faci meci de meci aceleași greșeli – jucătorii să nu aibă ritm, să-i scoți, să-i bagi, să-i scoți, să-i bagi.
Lasă acei jucători să joace două, trei meciuri la rând! Dacă eu joc la mijloc cu 3 jucători diferiți mereu, nu ai cum să creezi automatisme. Le pierzi. Joci o repriză cu unul, mâine cu altul. Nu ai cum să faci performanță așa!”, a declarat Florin Lovin, la primasport.ro.
Pentru FCSB urmează duelul din Liga 1 cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu. După pauza internaţională, campioana României va juca cu Metaloglobus, după care, pe Arena Naţională va veni Bologna.
