Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă - Antena Sport

Dorinel Munteanu e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Antrenorul este liber de contract din primăvară, după despărțirea de Sepsi, iar acum este dorit la Poli Iași.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Moldovenii au fost învinși clar în ultima etapă de Liga a 2-a, scor 0-2, de Concordia Chiajna. Pe banca celor de la Poli Iași este Tony da Silva, antrenor care are mari șanse să fie demis după ultimul rezultat.

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Se „luptă” cu Marius Croitoru pentru banca celor de la Poli Iași

Viitorul lui Tony da Silva pe banca trupei din Copou era incert încă din urmă cu două runde. Poli Iași a câștigat însă partida respectivă, cu Metalul Buzău, grație unui gol marcat din penalty în prelungiri.

După eșecul cu Concordia Chiajna, sunt șanse tot mai mari ca Tony Da Silva la Poli Iași. Vicepreședintele echipei a înaintat deja două nume pentru înlocuirea portughezului, Dorinel Munteanu și Marius Croitoru, nume menționate încă de dinaintea meciului cu ilfovenii, notează gsp.ro.

Cei de la Poli Iași urmează să ia decizia finală în privința postului de antrenor luni, după ce se vor întoarce din deplasarea de la Chiajna.