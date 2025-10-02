Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” - Antena Sport

Milionarul român care încasează trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților lui. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit că a angajat mai mulți muncitori imigranți la hotelul pe care îl deține.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul șef de la LPF a transmis chiar faptul că și-a „salvat” afacerile în momentul în care a decis să apeleze la muncitori străini, de care este extrem de mulțumit.

Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților

Dumitru Dragomir a transmis că oferă salarii de 800 de euro, la care se adaugă și cazare și mâncare incluse. Fostul șef de la LPF a transmis că la hotelul pe care îl deține, are în jur de 80 de angajați străini.

„Spun de ce m-am lovit. Dacă nu îi aveam pe cei 100 de oameni, pe care i-a luat fiul meu, închideam hotelul, închideam mai multe afaceri. Nu mai aveam cu cine să lucrez. Pe cuvânt de onoare. Noi avem acum în jur de 80-90 de imigranți, am și români. Paznici, ospătari, bucătari, contabili.

Noi le dăm în jur de 800 de euro, casă și masă. Sunt și ei mulțumiți și noi. Sunt harnici, și femeile și bărbații”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.