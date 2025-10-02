Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” - Antena Sport

Milionarul român care încasează trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților lui. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit că a angajat mai mulți muncitori imigranți la hotelul pe care îl deține.
Fostul șef de la LPF a transmis chiar faptul că și-a „salvat” afacerile în momentul în care a decis să apeleze la muncitori străini, de care este extrem de mulțumit.
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților
Dumitru Dragomir a transmis că oferă salarii de 800 de euro, la care se adaugă și cazare și mâncare incluse. Fostul șef de la LPF a transmis că la hotelul pe care îl deține, are în jur de 80 de angajați străini.
„Spun de ce m-am lovit. Dacă nu îi aveam pe cei 100 de oameni, pe care i-a luat fiul meu, închideam hotelul, închideam mai multe afaceri. Nu mai aveam cu cine să lucrez. Pe cuvânt de onoare. Noi avem acum în jur de 80-90 de imigranți, am și români. Paznici, ospătari, bucătari, contabili.
Noi le dăm în jur de 800 de euro, casă și masă. Sunt și ei mulțumiți și noi. Sunt harnici, și femeile și bărbații”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat
Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.
Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.
Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.
„Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.
„Nu sunt cel mai fericit român. Am familia sănătoasă, asta contează cel mai mult, contează enorm. Nu am avut sincope financiare în ultimii zece ani. Chiar dacă la Ligă aveam un salariu demențial, 30 de mii de dolari pe lună, pensia a venit 5.000 de euro, adunată cu cea de la Parlament”, a mai spus Dragomir, pentru sursa citată.
