Nicio soţie a lui Cristi Borcea nu a scăpat! Ce le-a putut face milionarul român: "În momentul în care le dai femeilor..." - Antena Sport

Mai mult, în cazul în care se va ajunge la divorţ, Valentina Pelinel nu va încasa niciun ban de la Borcea. A fost de acord cu o separare de bunuri încă dinainte de nuntă.

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor. Doar pe numele copiilor.

Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: ‘Doamne, ce ne-a dat și cum ne-a ținut’. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început„, a declarat Cristi Borcea în podcastul Tare de Tot.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo.

Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Mama lui Cristi Borcea are o avere uriaşă „Leonidas" şi-a mutat mare parte din avere pe numele mamei lui. Este singura femeie în care are încredere şi care se ocupă de cele mai importante firme ale familiei. Potrivit impact.ro, Elena Borcea ajunsese posesoarea unor afaceri estimate, în 2020, la peste 300 de milioane de euro. A ajuns în această situaţie chiar dacă a absolvit doar liceul. Mama lui Cristi Borcea deține o firmă ce comercializează combustibil, iar afacerea este estimată la valoarea de aproximativ 120 de milioane de euro. Mai deţine şi o firmă de construcții de renume. Toate afacerile i-au fost dăruite chiar de către fostul acţionar al celor de la Dinamo. Totuși, în ciuda acestor sume, părinții lui Cristi Borcea, Elena și Stere Borcea trăiesc modest, având o casă în zona Pantelimon din București. „Cristi le-a spus de nenumărate ori că le poate ridica o vilă, ori le poate cumpăra alta într-o zonă mai frumoasă. Au spus mereu că nu pleacă din căsuța lor, din liniștea lor. Că ceea ce au le ajunge binemersi, nu au nevoie de mai mult. Sunt oameni simpli, modești, familiști", au declarat surse apropiate ale familiei Borcea, în 2020, pentru sursa citată. Fostul patron al lui Dinamo confirmase că mama lui este trecută, în acte, pe bunurile şi afacerile cele mai de preţ. „Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă care este pe numele copiilor. Caroline are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile ca să nu o ia razna nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după spun că li se cuvine„, a declarat Cristi Borcea într-o emisiune TV.

