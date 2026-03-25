Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului

Publicat: 25 martie 2026, 11:56

Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului

Ion Ţiriac

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit într-o celebră carte scrisă în trecut de Ioan Chirilă, “Victorie cu orice preţ”, de unde provine numele său de familie.

Fostul jucător de hochei şi de tenis susţine că numele străbunilor săi era Chiriac şi a ajuns apoi Ciriac şi Ţiriac, în urma unor greşeli produse de notari.

Numele istoric al lui Ţiriac, modificat în două rânduri

”M-a întrebat odată cineva de unde vine numele meu, Țiriac, un nume în general mai puțin obișnuit la noi în țară. Dacă-mi permiteți, trebuie să vă spun că acum o sută de ani și mai bine, numele familiei mele era tot Chiriac.

Dar lunga istorie a actelor civile a impus această modificare. Într-o bună zi, un notar anonim, scriind poate neatent, l-a pierdut pe h. Așa s-a ajuns la numele Ciriac.

Într-o altă zi, cu nu mai știu ce prilej, un alt notar anonim, care poate că știa nemțește (n.r. Transilvania făcea atunci parte din Imperiul Austro-Ungar), a vrut să ‘restabilească’ sonoritatea numelui și l-a transformat pe ‘c’ în ‘ț’”, povestea Ion Țiriac în cartea ”Victorie cu orice preț”, publicată în 1974.

Ce scrie în buletinul lui Ion Ţiriac

Pe de altă parte, cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin din “Ioan Ţiriac” în “Ion Ţiriac”, dar s-a lovit la acel moment de un proces lung la care a renunţat din start.

“În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, spunea miliardarul român, în trecut, pentru TVR 2.

Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminicăVremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un american şi-a vândut casa cu ajutorul ChatGPT în 5 zile și a obținut o sumă record. Ce l-a sfătuit AI-ul
Observator
Un american şi-a vândut casa cu ajutorul ChatGPT în 5 zile și a obținut o sumă record. Ce l-a sfătuit AI-ul
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de accidentare
Fanatik.ro
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de accidentare
13:52

Arda Guler, cuvinte uriaşe despre Mircea Lucescu şi Gică Hagi, înainte de Turcia – România: “Sunt onorat”
13:45

Vincenzo Montella, înainte de Turcia – România: “Sunt fericit să-l întâlnesc pe Mircea Lucescu”
13:37

Cristiano Ronaldo, încă legat de Real. Fiul său pleacă de la Al Nassr la Madrid
13:36

Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite
13:27

FotoNaţionala României a ajuns la Istanbul! Primele imagini cu jucătorii lui Mircea Lucescu în Turcia
13:25

Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav