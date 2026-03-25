Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit într-o celebră carte scrisă în trecut de Ioan Chirilă, “Victorie cu orice preţ”, de unde provine numele său de familie.

Fostul jucător de hochei şi de tenis susţine că numele străbunilor săi era Chiriac şi a ajuns apoi Ciriac şi Ţiriac, în urma unor greşeli produse de notari.

Numele istoric al lui Ţiriac, modificat în două rânduri

”M-a întrebat odată cineva de unde vine numele meu, Țiriac, un nume în general mai puțin obișnuit la noi în țară. Dacă-mi permiteți, trebuie să vă spun că acum o sută de ani și mai bine, numele familiei mele era tot Chiriac.

Dar lunga istorie a actelor civile a impus această modificare. Într-o bună zi, un notar anonim, scriind poate neatent, l-a pierdut pe h. Așa s-a ajuns la numele Ciriac.

Într-o altă zi, cu nu mai știu ce prilej, un alt notar anonim, care poate că știa nemțește (n.r. Transilvania făcea atunci parte din Imperiul Austro-Ungar), a vrut să ‘restabilească’ sonoritatea numelui și l-a transformat pe ‘c’ în ‘ț’”, povestea Ion Țiriac în cartea ”Victorie cu orice preț”, publicată în 1974.