„Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel” - Antena Sport

“Doare, asta e sigur”, a declarat tenismanul italian Jannik Sinner după înfrângerea sa în faţa sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Australian Open, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Câştigător al ultimelor două ediţii de la Melbourne, Sinner a fost întrebat după meci dacă această înfrângere este dureroasă. El a răspuns: “Foarte, este un turneu foarte important pentru mine, dar asta se poate întâmpla. A fost un meci bun de ambele părţi, eu am avut multe ocazii, nu am putut să le fructific şi iată rezultatul. Doare, asta e sigur.”

Jannik Sinner, reacție fermă după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open

Întrebat care a fost momentul când a simţit că va pierde, italianul a spus: “Ca să fiu sincer, nu a existat un moment anume. Am avut şansele mele. Am avut multe mingi de break în setul cinci, dar nu am putut să le transform, el şi-a valorificat şansele cu nişte lovituri puternice. Astăzi nu a mers, dar acesta e tenisul. A existat şi un prim set excelent din partea ambilor jucători. A fost un pic ca un carusel astăzi.”

“Nu vreau să descriu cele opt mingi de break diferite. La cele mai multe, el a servit foarte bine. Am avut şansele mele (…). Am ratat unele lovituri, asta se poate întâmpla. A servit foarte bine, trebuie lăudat pentru felul în care a jucat astăzi”, a mai spus Sinner.

Djokovic suferise cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Sinner şi nu mai jucase într-o finală de Grand Slam de la înfrângerea suferită în faţa lui Alcaraz la Wimbledon, în vara anului 2024.