Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel” - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | „Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel”

„Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel”

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 19:57

Comentarii
Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: A fost un carusel”

Jannik Sinner, la Australian Open 2026/ Profimedia

“Doare, asta e sigur”, a declarat tenismanul italian Jannik Sinner după înfrângerea sa în faţa sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Australian Open, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigător al ultimelor două ediţii de la Melbourne, Sinner a fost întrebat după meci dacă această înfrângere este dureroasă. El a răspuns: “Foarte, este un turneu foarte important pentru mine, dar asta se poate întâmpla. A fost un meci bun de ambele părţi, eu am avut multe ocazii, nu am putut să le fructific şi iată rezultatul. Doare, asta e sigur.” 

Jannik Sinner, reacție fermă după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open

Întrebat care a fost momentul când a simţit că va pierde, italianul a spus: “Ca să fiu sincer, nu a existat un moment anume. Am avut şansele mele. Am avut multe mingi de break în setul cinci, dar nu am putut să le transform, el şi-a valorificat şansele cu nişte lovituri puternice. Astăzi nu a mers, dar acesta e tenisul. A existat şi un prim set excelent din partea ambilor jucători. A fost un pic ca un carusel astăzi.” 

“Nu vreau să descriu cele opt mingi de break diferite. La cele mai multe, el a servit foarte bine. Am avut şansele mele (…). Am ratat unele lovituri, asta se poate întâmpla. A servit foarte bine, trebuie lăudat pentru felul în care a jucat astăzi”, a mai spus Sinner. 

Djokovic suferise cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Sinner şi nu mai jucase într-o finală de Grand Slam de la înfrângerea suferită în faţa lui Alcaraz la Wimbledon, în vara anului 2024. 

Reclamă
Reclamă

Duminică, sârbul îl va înfrunta în finală pe spaniolul Carlos Alcaraz, care ţinteşte un prim titlu la Melbourne pentru a-şi completa colecţia cu singurul turneu major care îi mai lipseşte. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
Observator
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
19:54
Unde te-ai dus, Stanciu? Situație ireală în liga cu patru români: nouă echipe din 16 încep sezonul cu punctaj negativ
19:44
Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu!
19:37
„Dacă fac ca o maimuță…”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off
19:17
Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj – Metaloglobus 4-2!
19:00
Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Câinii roşii” pot urca pe primul loc! Echipele de start
18:55
CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa lui Pancu a întors fabulos scorul şi s-a apropiat la un punct de play-off
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”