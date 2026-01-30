„Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel” - Antena Sport

“Doare, asta e sigur”, a declarat tenismanul italian Jannik Sinner după înfrângerea sa în faţa sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Australian Open, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
Câştigător al ultimelor două ediţii de la Melbourne, Sinner a fost întrebat după meci dacă această înfrângere este dureroasă. El a răspuns: “Foarte, este un turneu foarte important pentru mine, dar asta se poate întâmpla. A fost un meci bun de ambele părţi, eu am avut multe ocazii, nu am putut să le fructific şi iată rezultatul. Doare, asta e sigur.”
Jannik Sinner, reacție fermă după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open
Întrebat care a fost momentul când a simţit că va pierde, italianul a spus: “Ca să fiu sincer, nu a existat un moment anume. Am avut şansele mele. Am avut multe mingi de break în setul cinci, dar nu am putut să le transform, el şi-a valorificat şansele cu nişte lovituri puternice. Astăzi nu a mers, dar acesta e tenisul. A existat şi un prim set excelent din partea ambilor jucători. A fost un pic ca un carusel astăzi.”
“Nu vreau să descriu cele opt mingi de break diferite. La cele mai multe, el a servit foarte bine. Am avut şansele mele (…). Am ratat unele lovituri, asta se poate întâmpla. A servit foarte bine, trebuie lăudat pentru felul în care a jucat astăzi”, a mai spus Sinner.
Djokovic suferise cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Sinner şi nu mai jucase într-o finală de Grand Slam de la înfrângerea suferită în faţa lui Alcaraz la Wimbledon, în vara anului 2024.
Duminică, sârbul îl va înfrunta în finală pe spaniolul Carlos Alcaraz, care ţinteşte un prim titlu la Melbourne pentru a-şi completa colecţia cu singurul turneu major care îi mai lipseşte.
