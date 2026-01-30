Unde te-ai dus, Stanciu? Situație ireală în liga cu patru români: nouă echipe din 16 încep sezonul cu punctaj negativ - Antena Sport

Închide meniul
Unde te-ai dus, Stanciu? Situație ireală în liga cu patru români: nouă echipe din 16 încep sezonul cu punctaj negativ

Ionuţ Axinescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 19:54

Shanghai Stadium / Creative/Wikimedia Commons

Pe 6 martie, va debuta noua ediție de campionat din China, unde va juca și Nicolae Stanciu, recent transferat de la Genoa. Dintre cele 16 echipe prezente la start, nu mai puțin de nouă, adică mai bine de jumătate de campionat, vor porni competiția cu punctaj negativ!

Cele nouă cluburi, printre care și campioana la zi, Shanghai Port, au fost sancționate din cauza unui uriaș scandal de corupție și meciuri trucate pentru pariuri. Shanghai Port a fost penalizată cu 5 puncte, în timp ce Shanghai Shenhua, vicecampioana din sezonul precedent, a ieșit cea mai șifonată. Va începe noul campionat cu -10 puncte, la fel ca Tianjin Jinmen Tiger.

Nouă echipe din 16, penalizate pentru meciuri aranjate!

Federația din China (CFA) și autoritățile locale au anunțat, pe 29 ianuarie, că pedepsele fac parte dintr-o „campanie specială, care are ca scop combaterea meciurilor aranjate și a corupției din industrie”. Totodată, au comunicat că vor menține o politică de „toleranță zero” și în viitorul apropiat.

Penalizările și sancțiunile financiare impuse cluburilor se bazează pe valoarea, natura, gravitatea și impactul social al tranzacțiilor necorespunzătoare în care a fost implicat fiecare”, a explicat CFA.

Patru români joacă în prima ligă din China

Pe lângă aceste sancțiuni, 73 de jucători și oficiali din China au fost suspendați pe viață pentru participarea la meciuri trucate. Printre ei, și Li Tie (48 de ani), fost jucător la Everton și ex-selecționer al echipei naționale a Chinei. Arestat în septembrie 2024 și acuzat de luare de mită și trucare de meciuri, Li Tie a fost condamnat în această lună la 20 de ani de închisoare.

În Superliga din China evoluează și patru români: Alexandru Mitriță (la FC Zhejiang), Alex Ioniță și Andrei Burcă (ambii la Yunnan Yukun), precum și Nicolae Stanciu, abia transferat la Dalian Yingbo. Un al patrulea român, atacantul Alexandru Tudorie, s-a despărțit recent de Wuhan Three Towns.

  • Nouă dintre cele 16 echipe din prima ligă chineză au antrenori străini. Cei mai cunoscuți sunt rusul Leonid Slutsky (Shanghai Shenhua) și australianul Kevin Muscat (Shanghai Port).

    • Clasamentul din China
    Clasamentul din China
