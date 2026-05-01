Steaua a reuşit o remontada spectaculoasă cu Chindia! O nouă victorie în play-off pentru roş-albaştri

Echipa bucureşteană Steaua a învins vineri, în deplasare, scor 2-1, gruparea Chindia Târgovişte, în etapa a şaptea a play-off-ului din Liga 2.

Dâmboviţenii au deschis scorul în minutul 9, prin Doru Popadiuc, găsit nemarcat în careul Stelei. Tot Popadiuc a încercat o finalizare de clasă, în minutul 27, dar portarul Frânculescu nu s-a lăsat păcălit, iar la pauză Chindia a condus cu 1-0.

Roş-albaştrii au început bine partea secundă, cu bara lui Bobaru, din minutul 46, iar golul egalizator a picat în minutul 84. Elevii lui Opriţa au primit penalti, după un henţ al lui Mboumbouni şi Bogdan Chipirliu a transformat în minutul 84.

În al doilea minut al prelungirilor oaspeţii au preluat conducerea, prin golul lui Ştefan Pacionel, şi Chindia – Steaua Bucureşti s-a terminat 1-2.

Steaua este a patra în clasament, cu 48 de puncte, în timp ce Chindia a ajuns la şapte înfrângeri consecutive în play-off, şi e ultima, a şasea, cu 39 de puncte.