Steaua a reuşit o remontada spectaculoasă cu Chindia! O nouă victorie în play-off pentru roş-albaştri

Echipa bucureşteană Steaua a învins vineri, în deplasare, scor 2-1, gruparea Chindia Târgovişte, în etapa a şaptea a play-off-ului din Liga 2.
Dâmboviţenii au deschis scorul în minutul 9, prin Doru Popadiuc, găsit nemarcat în careul Stelei. Tot Popadiuc a încercat o finalizare de clasă, în minutul 27, dar portarul Frânculescu nu s-a lăsat păcălit, iar la pauză Chindia a condus cu 1-0.
Chindia – Steaua 1-2, de la 1-0
Roş-albaştrii au început bine partea secundă, cu bara lui Bobaru, din minutul 46, iar golul egalizator a picat în minutul 84. Elevii lui Opriţa au primit penalti, după un henţ al lui Mboumbouni şi Bogdan Chipirliu a transformat în minutul 84.
În al doilea minut al prelungirilor oaspeţii au preluat conducerea, prin golul lui Ştefan Pacionel, şi Chindia – Steaua Bucureşti s-a terminat 1-2.
Steaua este a patra în clasament, cu 48 de puncte, în timp ce Chindia a ajuns la şapte înfrângeri consecutive în play-off, şi e ultima, a şasea, cu 39 de puncte.
- Ministrul Apărării, Radu Miruţă, mesaj tranşant pentru Florin Talpan: “Se laudă singur, ridică un semn de întrebare”
- Ce decizie a luat Voluntari după accidentarea horror a lui Alexandru Gîț
- Cât stă pe bară jucătorul accidentat extrem de grav în FC Voluntari – FC Bihor: “E șocul acela”. Anunțul clubului
- “Nu am văzut jucători să plângă aşa în vestiar”. Detalii teribile după accidentarea gravă a jucătorului de la Voluntari
- FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”