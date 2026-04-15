(P) Ousmane Dembele, cuvinte de laudă la adresa coechipierilor după victoria cu Liverpool

Eroul lui PSG după dubla marcată pe Anfield, i-a lăudat pe coechipierii săi pentru că au rezistat sub presiune și în condiții dificile, reușind să câștige meciul și să obțină calificarea în semifinalele competiției cu 4-0 la general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sunt sferturile de finală ale Ligii Campionilor, pe un stadion ca acesta, și chiar dacă am câștigat cu 2-0 în prima manșă, știam că va fi dificil”, a declarat Dembélé pentru postul de televiziune Canal Plus. „Nu există meciuri ușoare în Liga Campionilor. Trebuie să suferi dacă vrei să ajungi până la capăt în această competiție” a adăugat atacantul francez.

Campioana PSG a început meciul cu un avantaj de două goluri în urma turului de săptămâna trecută și a trebuit să reziste unei perioade lungi de presiune a lui Liverpool, în special în repriza secundă. Cormoranii au avut peste de 20 de ocazii de gol într-o seară ploioasă și cu vânt puternic.

Francezii au rezistat însă iar Dembélé a deschis scorul în minutul 72 cu un șut plasat de la marginea careului iar în prelungiri a asigurat victoria cu al doilea gol. În semifinalele PSG va întâlni Real Madrid sau Bayern Munchen.

Deținătorul Balonului de Aur a ratat o mare parte din sezon din cauza unei accidentări, dar dubla sa cu Liverpool anunță revenirea sa la forma bună cu care și-a obișnuit fanii și duce numărul golurilor marcate în acest sezon la 16. Acest lucru ar trebui să-l bucure și pe antrenorul naționalei Franței Didier Deschamps, care cu siguranță își va pune mari speranțe în atacant la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic din vară.