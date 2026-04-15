(P) Ousmane Dembele, cuvinte de laudă la adresa coechipierilor după victoria cu Liverpool

Eroul lui PSG după dubla marcată pe Anfield, i-a lăudat pe coechipierii săi pentru că au rezistat sub presiune și în condiții dificile, reușind să câștige meciul și să obțină calificarea în semifinalele competiției cu 4-0 la general.
„Sunt sferturile de finală ale Ligii Campionilor, pe un stadion ca acesta, și chiar dacă am câștigat cu 2-0 în prima manșă, știam că va fi dificil”, a declarat Dembélé pentru postul de televiziune Canal Plus. „Nu există meciuri ușoare în Liga Campionilor. Trebuie să suferi dacă vrei să ajungi până la capăt în această competiție” a adăugat atacantul francez.
Campioana PSG a început meciul cu un avantaj de două goluri în urma turului de săptămâna trecută și a trebuit să reziste unei perioade lungi de presiune a lui Liverpool, în special în repriza secundă. Cormoranii au avut peste de 20 de ocazii de gol într-o seară ploioasă și cu vânt puternic.
Francezii au rezistat însă iar Dembélé a deschis scorul în minutul 72 cu un șut plasat de la marginea careului iar în prelungiri a asigurat victoria cu al doilea gol. În semifinalele PSG va întâlni Real Madrid sau Bayern Munchen.
Deținătorul Balonului de Aur a ratat o mare parte din sezon din cauza unei accidentări, dar dubla sa cu Liverpool anunță revenirea sa la forma bună cu care și-a obișnuit fanii și duce numărul golurilor marcate în acest sezon la 16. Acest lucru ar trebui să-l bucure și pe antrenorul naționalei Franței Didier Deschamps, care cu siguranță își va pune mari speranțe în atacant la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic din vară.
„Încerc să dau maximum pentru Paris Saint-Germain și sper să am un final de sezon foarte, foarte bun, pentru că urmează meciuri importante.”
- Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
- (P) Propoziții pe care să le rostești dacă vrei o schimbare de mindset
- Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
- La Liga, în deplasare: Real și Barca pot juca meciuri într-o altă țară, pe un stadion de 115.000 de locuri!
- „Le-am zis, parcă juca Barcelona cu o echipa de liga a treia” Pancu, lăsat mască de meciul CFR – Dinamo