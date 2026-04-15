(P) Ousmane Dembele, cuvinte de laudă la adresa coechipierilor după victoria cu Liverpool

Sebastian Ujica Publicat: 15 aprilie 2026, 15:11

AFP/Flashscore

Eroul lui PSG după dubla marcată pe Anfield, i-a lăudat pe coechipierii săi pentru că au rezistat sub presiune și în condiții dificile, reușind să câștige meciul și să obțină calificarea în semifinalele competiției cu 4-0 la general.

„Sunt sferturile de finală ale Ligii Campionilor, pe un stadion ca acesta, și chiar dacă am câștigat cu 2-0 în prima manșă, știam că va fi dificil”, a declarat Dembélé pentru postul de televiziune Canal Plus. „Nu există meciuri ușoare în Liga Campionilor. Trebuie să suferi dacă vrei să ajungi până la capăt în această competiție” a adăugat atacantul francez.

Campioana PSG a început meciul cu un avantaj de două goluri în urma turului de săptămâna trecută și a trebuit să reziste unei perioade lungi de presiune a lui Liverpool, în special în repriza secundă. Cormoranii au avut peste de 20 de ocazii de gol într-o seară ploioasă și cu vânt puternic.

Francezii au rezistat însă iar Dembélé a deschis scorul în minutul 72 cu un șut plasat de la marginea careului iar în prelungiri a asigurat victoria cu al doilea gol. În semifinalele PSG va întâlni Real Madrid sau Bayern Munchen.

Deținătorul Balonului de Aur a ratat o mare parte din sezon din cauza unei accidentări, dar dubla sa cu Liverpool anunță revenirea sa la forma bună cu care și-a obișnuit fanii și duce numărul golurilor marcate în acest sezon la 16. Acest lucru ar trebui să-l bucure și pe antrenorul naționalei Franței Didier Deschamps, care cu siguranță își va pune mari speranțe în atacant la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic din vară.

„Încerc să dau maximum pentru Paris Saint-Germain și sper să am un final de sezon foarte, foarte bun, pentru că urmează meciuri importante.”

Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Observator
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
Fanatik.ro
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
14:58

Leo Messi, dat în judecată pentru fraudă. Proces de milioane de dolari
14:58

Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”
14:39

Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
14:37

“Au dat cu tămâie în vestiar”. Oficialii de la Rapid, surprinşi de ce se întâmplă la U Cluj: “Toată echipa stă-n biserică”
14:30

Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”
14:24

Jose Emilio Santamaria, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”