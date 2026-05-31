Home | Fotbal | Fotbal extern | PSG și Aston Villa vor lupta pentru Supercupa Europei! Când și unde va avea loc marele meci

PSG și Aston Villa vor lupta pentru Supercupa Europei! Când și unde va avea loc marele meci

Daniel Işvanca Publicat: 31 mai 2026, 9:31

Comentarii
PSG și Aston Villa vor lupta pentru Supercupa Europei! Când și unde va avea loc marele meci

Supercupa Europei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Paris Saint Germain și-a trecut în palmares al doilea trofeu UEFA Champions League din istoria clubului, dar echipa antrenată de Luis Enrique vrea să continue seria impresionantă și să mai câștige și alte titluri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Parizienii vor înfrunta Aston Villa în finala Supercupei Europei, iar cei de la UEFA au anunțat când și unde va avea loc duelul dintre cele două formații.

PSG – Aston Villa se va juca la Salzburg

Unai Emery a reușit un nou trimf în finala Europa League, de această dată alături de Aston Villa, iar tehnicianul se pregătește de confruntarea cu Paris Saint Germain, câștigătoarea UEFA Champions League.

UEFA a anunțat că finala Supercupei Europei va avea loc pe data de 12 august și se va disputa pe RB Arena, stadionul austriecilor de la FC Salzburg.

PSG a câștigat și anul trecut acest trofeu, după o finală dramatică, tot împotriva unei echipe din Premier League: Tottenham Hotspur.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League
Observator
Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League
Mărturii șocante ale miliardarului Rinat Ahmetov: „Am fost la cinci secunde de moarte!”. Mircea Lucescu nu ar mai fi ajuns niciodată la Șahtior
Fanatik.ro
Mărturii șocante ale miliardarului Rinat Ahmetov: „Am fost la cinci secunde de moarte!”. Mircea Lucescu nu ar mai fi ajuns niciodată la Șahtior
12:58

Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20), finala Campionatului Mondial de hochei. Finala mică începe la 16:30
12:42

Serie excepţională a Soranei Cîrstea la Roland Garros! Performanţa incredibilă realizată de româncă la Paris
12:26

Cum a ajuns Safonov să afișeze steagul Rusiei după câștigarea UCL, deși era interzis acest lucru
12:04

Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”
12:02

A fost în centrul atenţiei la finala Champions League, dar nu va merge la Cupa Mondială! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat
11:53

Prezent la finala UCL, Florentino Perez a fost întrebat despre viitorul lui Vinicius Jr: „Dacă mă întrebi de opinia mea…”
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 4 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 5 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo