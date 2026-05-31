PSG și Aston Villa vor lupta pentru Supercupa Europei! Când și unde va avea loc marele meci

Paris Saint Germain și-a trecut în palmares al doilea trofeu UEFA Champions League din istoria clubului, dar echipa antrenată de Luis Enrique vrea să continue seria impresionantă și să mai câștige și alte titluri.

Parizienii vor înfrunta Aston Villa în finala Supercupei Europei, iar cei de la UEFA au anunțat când și unde va avea loc duelul dintre cele două formații.

PSG – Aston Villa se va juca la Salzburg

Unai Emery a reușit un nou trimf în finala Europa League, de această dată alături de Aston Villa, iar tehnicianul se pregătește de confruntarea cu Paris Saint Germain, câștigătoarea UEFA Champions League.

UEFA a anunțat că finala Supercupei Europei va avea loc pe data de 12 august și se va disputa pe RB Arena, stadionul austriecilor de la FC Salzburg.

PSG a câștigat și anul trecut acest trofeu, după o finală dramatică, tot împotriva unei echipe din Premier League: Tottenham Hotspur.