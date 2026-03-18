(P) Pariurile interioare vs. pariurile exterioare la ruletă: care este diferența?

Ruleta europeană atrage prin reguli simple și un ritm alert. În câteva secunde alegi o opțiune, urmărești roata și afli rezultatul. Tocmai această simplitate îi face pe mulți jucători să creadă că toate selecțiile funcționează la fel. În realitate, diferența dintre cele două categorii de selecții influențează direct dinamica fiecărei runde și a întregii sesiuni.
Cum funcționează ruleta europeană?
Înțelegerea pariurilor interioare și exterioare la ruletă începe cu structura mesei. Roata ruletei europene include 37 de numere: 0-36. Dintre acestea, 18 sunt roșii, 18 negre, iar 0 este verde. Pe masa de joc se observă două zone distincte:
- zona centrală, cu numerele aranjate în 12 rânduri și 3 coloane – aici alegi pariurile interioare;
- zonele laterale și inferioare, dedicate culorilor, parității, intervalelor și grupurilor de câte 12 numere – aici alegi pariurile exterioare.
Poziționarea pe masă te ajută să înțelegi rapid diferența dintre cele două categorii.
Ce sunt pariurile interioare (inside bets)?
Pariurile interioare acoperă între 1 și 6 numere. Le selectezi direct din grila centrală. Cu cât alegi mai puține numere, cu atât multiplicatorul potențial crește, iar probabilitatea scade.
Exemple concrete de selecții interioare:
- Straight Up (1 număr) – alegi un singur număr, de exemplu 17;
- Split (2 numere) – plasezi miza pe linia dintre două numere, cum ar fi 14 și 17;
- Street (3 numere) – alegi un rând complet, de exemplu 7-8-9;
- Corner (4 numere) – selectezi un pătrat format din patru numere, cum ar fi 10-11-13-14.
În majoritatea cazurilor, jucătorii aleg aceste opțiuni pentru dinamica intensă a fiecărei runde. Chiar dacă bila se oprește de fiecare dată aleator pe roată, fiecare rundă aduce un nivel ridicat de implicare.
Ce sunt pariurile exterioare (outside bets)?
Pariurile exterioare acoperă grupuri mai mari de numere, între 12 și 18. Le alegi din zonele laterale ale mesei.
Exemple de selecții exterioare:
- roșu / negru – acoperi 18 numere;
- par / impar – tot 18 numere;
- 1-18 / 19-36 – jumătate inferioară sau superioară a tablei;
- duzine (1-12, 13-24, 25-36) – 12 numere;
- coloane – una dintre cele trei coloane verticale.
Mulți jucători aleg aceste variante pentru sesiuni mai lungi, deoarece rezultatele favorabile apar mai frecvent comparativ cu o selecție pe un singur număr.
Un aspect util de reținut: pariurile exterioare de tip roșu/negru sau par/impar acoperă aproape jumătate din numerele de pe roată, dar exclud zero-ul verde. Tocmai de aceea ruleta europeană, cu un singur zero, este preferată față de varianta americană, care include și dublu zero – reducând și mai mult probabilitatea acestor selecții.
Exemple practice de utilizare
Pentru a înțelege mai bine diferența, iată câteva scenarii frecvente:
- sesiune relaxată, cu ritm constant – alegi roșu/negru sau duzine; plasarea opțiunilor este simplă, potrivită pentru jucători la început de drum;
- abordare mixtă – selectezi roșu și, simultan, două numere roșii individuale; această metodă echilibrează riscul;
- accent pe numere specifice – alegi mai multe split-uri sau corner-uri care acoperă o zonă a tablei.
Indiferent de abordare, stabilește limite clare înainte de fiecare sesiune și oprește-te când le atingi.
Ruletă live sau electronică?
Pe platforme licențiate precum Winbet, poți alege între ruletă live și versiunea electronică.
- live – interacționezi cu un dealer real; atmosfera seamănă cu cea dintr-un cazino fizic;
- electronică (RNG) – rezultatele sunt generate de un sistem certificat; ritmul este mai rapid.
Regulile și probabilitățile rămân identice. Diferența ține de preferința pentru interacțiune sau pentru un joc mai alert.
Distrează-te responsabil la ruletă
Selecțiile interioare aduc variație accentuată și implicare maximă per rundă, cele exterioare oferă un ritm mai constant și sesiuni mai lungi. Nu există o alegere universală corectă – există alegerea potrivită pentru stilul tău. Intră pe Winbet, testează ambele tipuri de selecții și descoperă care dintre ele ți se potrivește mai bine.
Indiferent de ce tip de selecție preferi, abordează fiecare sesiune ca pe o formă de divertisment. Stabilește clar durata sesiunii, respect-o cu disciplină și folosește instrumentele de joc responsabil disponibile pe platformă. Ruleta este un joc de noroc destinat exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani – joacă informat, joacă echilibrat.
- (P) Accesorii esențiale pentru femei: ce nu trebuie să îți lipsească din garderobă?
- Fosta “noră” a lui Victor Piţurcă a pozat extrem de provocator, iar fosta iubită a lui Torje nu s-a putut abţine
- Cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
- Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
- Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!