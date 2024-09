Românul care are un succes uluitor în afaceri: "Stă pe un milion, două pe lună în buzunar!". Soţia lui este cu 13 ani mai tânără - Antena Sport

El este românul care are un succes uluitor în afaceri. Milionarul în vârstă de 61 de ani a fost dat de gol de Dumitru Dragomir. Întrebat despre averea pe care o are Dan Şucu, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut un anunţ neaşteptat.

„Dan Șucu mai bogat decât Gigi Becali?”, a fost întrebarea la care „Mitică” Dragomir nu s-a ferit să răspundă. El este convins că averea patronului de la Rapid este una uriaşă.

Românul care are un succes uluitor în afaceri

Dan Şucu ar obţine un profit lunar cu care puţini oameni de afaceri din Români se poate lăuda.

„Sunt destui mai bogați decât Gigi. Nu știu dacă Șucu e mai bogat decât Gigi, dar minte are să știi…

Știi ce are la Constanța? Magazinul lui cred că are 3000 de articole. Dacă la Constanța are așa… Și mai are încă 5-6-7 în toată țara. Înseamnă că stă pe un milion, două pe lună în buzunar! N-am mai văzut așa ceva…