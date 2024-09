Secretul pe care Bănel Nicoliţă şi fosta sa soţie l-au păstrat timp de doi ani - Antena Sport

Secretul pe care Bănel Nicoliţă şi fosta sa soţie l-au păstrat timp de doi ani. Bănel Nicoliţă a divorţat în 2020 de frumoasa Cristina.

Divorţul dintre Bănel Nicoliţă şi Cristina a luat prin surprindere pe toată lumea. Relaţii dintre cei doi părea una solidă şi nimic nu anunţa ruptura definitivă.

În anul în care a divorţat, Bănel Nicoliţă a acceptat să vorbească de unul dintre cele mai dureroase momente din viaţa sa. Bănel a explicat că ruptura de fosta sa soţie s-a produs în 2018, iar până în 2021 au încercat să îşi refacă relaţia.

„Eu şi soţia mea nu mai suntem împreună de mai bine de doi ani. Oficial, am divorţat în luna februarie a acestui an. Am încercat să ne mai dăm o şansă, însă nu a mers şi am decis de comun acord să ne despărţim. Ne înţelegem foarte bine acum, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creştem cu tot ce avem mai bun„, spunea Bănel Nicoliţă în 2020, în anul în care a divorţat oficial de Cristina, conform fanatik.ro.

Cum şi-a distrus viaţa Bănel Nicoliţă în numai patru ani!

Bănel Nicoliţă a făcut nuntă mare în Brăila, în 2014, dar căsnicia lui a rezistat numai şase ani. Cristina Nicoliţă i-a pus o singură condiţie pentru a nu înainta actele de divorţ, dar tatăl copiilor ei nici nu a vrut să audă. A refuzat să renunţe să mai bage bani la echipa de fotbal din oraşul natal, Făurei.