Tânăra care a fost aproape să îi fie noră lui Cristi Borcea, răvăşitoare într-o rochie cu cel mai adânc decolteu: "Ca un Ferrari" - Antena Sport

Denisa a fost mai mulţi ani într-o relaţie cu fiul fostului patron de la Dinamo şi erau tot mai multe zvonuri că sunt la un pas de a ajunge la altar. „Ruptura” dintre ei a surprins pe toată lumea.

Denisa și Anglo Borcea s-au despărțit anul trecut, la scurt timp după ce tânăra a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Amândoi și-au șters, de pe rețelele sociale, toate fotografiile în care apăreau împreună.

Angelo Borcea a evitat să mai posteze pe rețelele sociale. Chiar dacă devenise extrem de activ în perioada relației cu tânăra bănățeancă, s-a schimbat după despărțire. În 2024 nu a postat nicio imagine pe contul său de Instagram pe care are peste 18.000 de urmăritori.

Fost patron al lui Dinamo, Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Denisa a îmbrăcat o rochie minusculă și a fost asaltată cu colaborări

În luna august a anului trecut, Denisa s-a afișat într-o rochie minusculă la un eveniment din Statele Unite. S-a bucurat atunci de o vacanță în Miami, cu Angelo, și a ştiut să se facă remarcată.

Denisa a postat mai multe imagini în care este înconjurată de lux. A fost anunțată că ar putea face carieră în modeling. „Ne-am dori să colaborăm cu tine„, „Trimite-ne cele mai bune poze ale tale„, „Trimite-ne direct un mesaj„, au fost comentariile primite de cea care era iubita lui Angelo Borcea.

