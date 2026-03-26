Transferul „galactic” care-l enervează pe Vinicius. Ce jucător world class poate aduce Realul: „Nu poți refuza”

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 14:31

Vinicius Junior / Profimedia

Real Madrid poate face un transfer de clasă: Balonul de Aur din 2024, Rodri. Mijlocașul spaniol a admis că vrea să revină în anii următori în Spania, acolo unde a evoluat pentru Villarreal și Atletico Madrid.

Transferat în 2019 pentru 70 de milioane de euro de Manchester City, Rodri a câștigat toate trofeele posibile cu clubul londonez, dar și titlul european cu Spania.

Vrea să joace la Real Madrid

Deși a evoluat pentru Atletico, Rodri admite că acest lucru nu l-ar împiedica să ajungă la marea rivală. Aflat în cantonamentul naționalei Spaniei, cea care va juca două partide amicale cu Serbia și Egipt, Rodri a vorbit despre viitorul său.

„Dacă mi-ar plăcea să joc în Spania din nou, în La Liga, la Madrid? Mi-ar plăcea să mă întorc, da, desigur. Chiar dacă am jucat în trecut la Atletico, asta nu m-ar împiedica să joc pentru Real Madrid. Sunt și alți jucători care au făcut asta în trecut. Poate nu direct, însă ajung până la urmă. Nu poți refuza unul dintre cele mai bune cluburi din lume” a spus Rodri, care a și confirmat că mai are un an de contract cu City, până în vara lui 2027.

„Dușmanul” lui Vinicius

Un transfer al lui Rodri la Real Madrid ar duce la o situație interesantă în vestiar, asta după gala Balonului de Aur din 2024. Atunci, cei de la Real au boicotat evenimentul după ce au aflat că Vinicius Jr nu va câștiga.

Iar fanii lui Manchester City au pus ulterior sare pe rana jucătorului brazilian când au afișat un banner mare la meciul direct din UEFA Champions League cu mesajul „Nu mai plânge” lângă o poză cu Rodri cu Balonul de Aur.

