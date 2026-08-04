Mourinho s-a convins rapid! Ce se întâmplă cu Trent, la un an de la venirea de la Liverpool

Jose Mourinho are planuri mari pentru noul sezon al lui Real Madrid, asta după ce „galacticii” nu au câștigat niciun trofeu în ultimele două sezoane. Iar unul dintre cei mai importanți jucători în planul său, scrie Diario AS, este Trent Alexander-Arnold.

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Dacă stagiunea precedentă a fost una extrem de dificilă pentru Trent, care a avut mai multe probleme medicale și a culminat cu neconvocarea pentru Campionatul Mondial, englezul de 27 de ani este acum văzut ca esențial pentru felul în care vrea să joace Real Madrid.

Trent, rol „triple threat” la Real Madrid

Odată cu venirea lui Jose Mourinho la Real Madrid, Trent are o nouă oportunitate să își asigure locul de titular la Madrid. Asta deși Real l-a adus în această vară pe olandezul Denzel Dumfries de la Inter Milano.

Iar Trent a profitat la maximum până acum. În cel mai recent amical, contra Fiorentinei lui Drăgușin, Mourinho i-a folosit și pe Trent, și pe Dumfries. Iar rolul lui Trent este extrem de important în planul lui Mourinho, scriu spaniolii.

Trent este văzut ca o amenințare triplă pentru adversari. Este atât fundaș lateral ofensiv, cât și specialist al fazelor fixe. El va fi principalul executant al loviturilor libere în următorul sezon la Real. De asemenea, pe fază ofensivă, Trent este văzut ca „încă un mijlocaș” de către Mourinho, grație paselor și a creativității sale. Trent a fost și unul dintre principalii „clienți” ai lui Mourinho atât la antrenamente, cât și în meciurile de pregătire: portughezul îi transmite constant instrucțiuni, astfel încât acesta să știe în ce moment să trimită pasele care pun pe picior greșit adversarii. Trent a avut un rol similar la Liverpool în ultimul sezon în Premier League, însă după venirea la Real i-a scăzut mult influența asupra meciurilor iar Mourinho vrea să schimbe acest lucru.