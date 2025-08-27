Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără - Antena Sport

Ricardo Cadu (43 de ani), fost căpitan al lui CFR Cluj în perioada în care Arpad Paszkany (53 de ani) patrona clubul din Gruia, a dezvăluit unde locuieşte milionarul care a renunţat la cetăţenia română. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se ştia, şi chiar iubita lui Arpad Paszkany, Antonela Pătruţ (30 de ani), afirma că cei doi locuiesc mai mult la Budapesta. În ultima vreme ei au fost văzuţi la Marbella, dar Cadu a susţinut că, de fapt, cei doi s-au stabilit în Malta.

Ricardo Cadu: “Paszkany stă în Malta”

„Cu domnul Mureșan, mai puțin, cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă”, a declarat Ricardo Cadu pentru digisport.ro.

„După o lungă ședere în Dubai ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine.

Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, declara, anterior, Antonela Pătruţ pentru click.ro.