Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără - Antena Sport

Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără

Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără

Publicat: 27 august 2025, 17:36

Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
Antonela Pătruţ şi Arpad Paszkany / Instagram

Ricardo Cadu (43 de ani), fost căpitan al lui CFR Cluj în perioada în care Arpad Paszkany (53 de ani) patrona clubul din Gruia, a dezvăluit unde locuieşte milionarul care a renunţat la cetăţenia română. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Se ştia, şi chiar iubita lui Arpad Paszkany, Antonela Pătruţ (30 de ani), afirma că cei doi locuiesc mai mult la Budapesta. În ultima vreme ei au fost văzuţi la Marbella, dar Cadu a susţinut că, de fapt, cei doi s-au stabilit în Malta.

Ricardo Cadu: “Paszkany stă în Malta”

Cu domnul Mureșan, mai puțin, cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă”, a declarat Ricardo Cadu pentru digisport.ro.

După o lungă ședere în Dubai ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine.

Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, declara, anterior, Antonela Pătruţ pentru click.ro.

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.

În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.

După ce Paszkany a cedat acţiunile lui CFR Cluj, clubul a mai câştigat 4 titluri şi o Cupă a României, cucerită sezonul trecut. A fost, de altfel, prima Cupă a României câştigată de Dan Petrescu, care are 4 titluri în palmares cu CFR. Petrescu are şi două Supercupe ale României cucerite cu CFR Cluj. Recent, Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa suferită de echipa din Gruia în Suedia, 2-7 cu Hacken. Petrescu a fost înlocuit de Varga cu Andrea Mandorlini. Italianul se află la al treilea mandat pe banca lui CFR Cluj. El urmează să debuteze la meciul retur cu Hacken.

Arpad Paszkany şi Antonela Pătruţ
