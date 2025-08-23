Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: „Conducerea i-a acceptat demisia” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: „Conducerea i-a acceptat demisia”

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: „Conducerea i-a acceptat demisia”

Publicat: 23 august 2025, 13:05

Comentarii
CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: Conducerea i-a acceptat demisia”

Dan Petrescu, la finalul unui meci - Profimedia Images

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul și-a anunțat demisia după ce clujenii au fost umiliți de Hacken, scor 2-7, în manșa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu și-a încheiat astfel al patrulea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, mandat început în primăvara anului 2024. El va fi înlocuit în Gruia de Andrea Mandorlini.

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu 

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu! 

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj. 

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.  

Reclamă
Reclamă

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului. 

Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj 

Andrea Mandorlini a oferit prima reacție, după revenirea la CFR Cluj. Antrenorul italian a acceptat să se întoarcă pe banca clujenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia.  

„Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor.  

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Sunt fericit, clar. Trebuie să mergem înainte. Este o altă poveste și sper ca acum să fie diferită. Nu este ușor. Acest ultim rezultat spune multe lucruri.  

Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă. Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a declarat Andrea Mandorlini, conform prosport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
Fanatik.ro
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
12:52
Răzvan Lucescu, mesaj direct pentru românii transferați în Grecia: „E foarte dificil. Se trăiește la nivel maxim”
12:21
„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League
11:43
„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025
11:23
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
10:58
Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta
10:37
Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el”
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”