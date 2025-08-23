CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: „Conducerea i-a acceptat demisia” - Antena Sport

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul și-a anunțat demisia după ce clujenii au fost umiliți de Hacken, scor 2-7, în manșa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.

Dan Petrescu și-a încheiat astfel al patrulea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, mandat început în primăvara anului 2024. El va fi înlocuit în Gruia de Andrea Mandorlini.

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.