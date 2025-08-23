CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu: „Conducerea i-a acceptat demisia” - Antena Sport

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul și-a anunțat demisia după ce clujenii au fost umiliți de Hacken, scor 2-7, în manșa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.
Dan Petrescu și-a încheiat astfel al patrulea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, mandat început în primăvara anului 2024. El va fi înlocuit în Gruia de Andrea Mandorlini.
CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu
„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!
În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.
Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.
Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.
Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj
Andrea Mandorlini a oferit prima reacție, după revenirea la CFR Cluj. Antrenorul italian a acceptat să se întoarcă pe banca clujenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia.
„Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor.