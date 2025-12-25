Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică - Antena Sport

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, a decis să petreacă sărbătorile de iarnă departe de România. De Crăciun, ea a ales să se distreze într-o locație cu adevărat exotică.

Fiica miliardarului român se află în Uruguay, acolo unde a preferat să petreacă Crăciunul.

Ioana Țiriac petrece Crăciunul pe plajă, în Uruguay

Ioana Țiriac a postat pe contul personal de Instagram o fotografie pe plajă, cu o placă de surf. Ea se află la Faro de Jose Ingacio, o destinație de lux, de pe coasta Oceanului Atlantic. În această perioadă a anului, temperaturile ajung până la 30 de grade.

Astfel, în timp ce în România temperaturile sunt sub 0 grade de Crăciun, iar în unele locuri a și nins, Ioana Țiriac a preferat să petreacă Crăciunul la căldură.