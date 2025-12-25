Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică - Antena Sport

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, a decis să petreacă sărbătorile de iarnă departe de România. De Crăciun, ea a ales să se distreze într-o locație cu adevărat exotică.
Fiica miliardarului român se află în Uruguay, acolo unde a preferat să petreacă Crăciunul.
Ioana Țiriac petrece Crăciunul pe plajă, în Uruguay
Ioana Țiriac a postat pe contul personal de Instagram o fotografie pe plajă, cu o placă de surf. Ea se află la Faro de Jose Ingacio, o destinație de lux, de pe coasta Oceanului Atlantic. În această perioadă a anului, temperaturile ajung până la 30 de grade.
Astfel, în timp ce în România temperaturile sunt sub 0 grade de Crăciun, iar în unele locuri a și nins, Ioana Țiriac a preferat să petreacă Crăciunul la căldură.
Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Cei doi nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.
Sophie Ayad a lucrat pentru publicaţia germană Bunte. În prezent, ea deţine un magazin de lux, în care vinde haine ale celor mai cunoscuţi designeri din întreaga lume. În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, omul de afaceri român are o avere estimată de Forbes la 2 miliarde de dolari.
