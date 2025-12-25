Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică - Antena Sport

Home | Diverse | Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Foto

Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică

Publicat: 25 decembrie 2025, 14:30

Comentarii
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
galerie foto Galerie (74)

Ioana Țiriac

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, a decis să petreacă sărbătorile de iarnă departe de România. De Crăciun, ea a ales să se distreze într-o locație cu adevărat exotică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiica miliardarului român se află în Uruguay, acolo unde a preferat să petreacă Crăciunul.

Ioana Țiriac petrece Crăciunul pe plajă, în Uruguay

Ioana Țiriac a postat pe contul personal de Instagram o fotografie pe plajă, cu o placă de surf. Ea se află la Faro de Jose Ingacio, o destinație de lux, de pe coasta Oceanului Atlantic. În această perioadă a anului, temperaturile ajung până la 30 de grade.

Astfel, în timp ce în România temperaturile sunt sub 0 grade de Crăciun, iar în unele locuri a și nins, Ioana Țiriac a preferat să petreacă Crăciunul la căldură.

Reclamă
Reclamă

Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Cei doi nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.

Sophie Ayad a lucrat pentru publicaţia germană Bunte. În prezent, ea deţine un magazin de lux, în care vinde haine ale celor mai cunoscuţi designeri din întreaga lume. În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, omul de afaceri român are o avere estimată de Forbes la 2 miliarde de dolari.

Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficialeVreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Reclamă
Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, este de o frumusețe răpitoare
Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, este de o frumusețe răpitoare
Ioana Țiriac, în timp ce poza
Ioana Țiriac, la plajă
+(74)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Observator
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
15:29
EXCLUSIVZeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: “Ne-am setat obiective mărețe”
13:51
Jose Mourinho s-a enervat la conferința de presă! Schimb de replici incredibil cu un jurnalist: “Te pedepsesc”
13:24
Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu
12:24
VIDEOTricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: “Să ne vedem la vară în America”
12:01
EXCLUSIVIoan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: “Poate să se bată la campionat”
11:44
EXCLUSIVSimona Radiş, la finalul unui 2025 perfect: “Această schimbare a venit cu un plus. Am atins obiective măreţe”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi” 5 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 6 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
Citește și