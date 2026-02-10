Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026 - Antena Sport

FOMO – The Festival Of Modern Owners, festivalul dedicat antreprenorilor, creativilor și freelancerilor revine în 2026 cu a doua ediție, care va avea loc în București, în perioada 20–24 mai 2026. După succesul primei ediții, FOMO își consolidează poziția ca un reper regional pentru antreprenoriatul contemporan, propunând un format care depășește iar granițele unei conferințe clasice de business.

Timp de 5 zile, FOMO – The Festival Of Modern Owners va aduce împreună antreprenori mici și mijlocii, fondatori de startup-uri, freelanceri, creativi și profesioniști cu profesii liberale, într-o experiență care îmbină conținut relevant de business din toate domeniile, de la Finance, marketing, AI, content creation si Remote Work, cu networking autentic, inspirație și explorare culturală urbană.

Festivalul se va desfășura în mai multe locații emblematice din București, cu Sala Palatului drept punct central al conferințelor și prezentărilor-cheie, completate de evenimente satelit, sesiuni de lucru, activități culturale, sport, petreceri și experiențe de wellbeing.

Speakeri internaționali confirmați pentru FOMO 2026

Primele nume anunțate pentru ediția din 2026 confirmă ambiția internațională a festivalului și diversitatea perspectivelor aduse pe scenă:

• Mika Häkkinen – dublu campion mondial de Formula 1 și Brand Ambassador McLaren, cu o perspectivă unică asupra performanței, disciplinei și mindset-ului de pilot de Formula 1