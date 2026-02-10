Închide meniul
Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026

Antena Sport Publicat: 10 februarie 2026, 11:55

Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026

Mika Hakkinen

FOMO – The Festival Of Modern Owners, festivalul dedicat antreprenorilor, creativilor și freelancerilor revine în 2026 cu a doua ediție, care va avea loc în București, în perioada 20–24 mai 2026. După succesul primei ediții, FOMO își consolidează poziția ca un reper regional pentru antreprenoriatul contemporan, propunând un format care depășește iar granițele unei conferințe clasice de business.

Timp de 5 zile, FOMO – The Festival Of Modern Owners va aduce împreună antreprenori mici și mijlocii, fondatori de startup-uri, freelanceri, creativi și profesioniști cu profesii liberale, într-o experiență care îmbină conținut relevant de business din toate domeniile, de la Finance, marketing, AI, content creation si Remote Work, cu networking autentic, inspirație și explorare culturală urbană.

Festivalul se va desfășura în mai multe locații emblematice din București, cu Sala Palatului drept punct central al conferințelor și prezentărilor-cheie, completate de evenimente satelit, sesiuni de lucru, activități culturale, sport, petreceri și experiențe de wellbeing.

Speakeri internaționali confirmați pentru FOMO 2026

Primele nume anunțate pentru ediția din 2026 confirmă ambiția internațională a festivalului și diversitatea perspectivelor aduse pe scenă:

• Mika Häkkinen – dublu campion mondial de Formula 1 și Brand Ambassador McLaren, cu o perspectivă unică asupra performanței, disciplinei și mindset-ului de pilot de Formula 1

• Chris Do – fondator The Futur, designer și regizor premiat cu Emmy, una dintre cele mai influente voci globale în branding, design și antreprenoriat creativ

• Codie Sanchez – fondatoare Contrarian Thinking, autoare a bestsellerului Main Street Millionaire, expertă în investiții și educație financiară

• Vishen Lakhiani – fondator și CEO Mindvalley, autor de bestselleruri New York Times, lider global în educație alternativă și dezvoltare personală

Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la astaReacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
• Jack Delosa – fondator și CEO The Entourage, una dintre cele mai mari agenții de business growth din Australia

• Julie Smith – psiholog clinician și autoare a unui bestseller internațional – “Why Has Nobody Told Me This Before?”, cunoscută pentru abordarea aplicată a sănătății mintale

• Tonya Mas – antreprenor și creative marketing strategist, specializată în construirea de branduri culturale dedicate Gen Z.

Mulți alți speakeri, antreprenori și experți locali vor fi anunțați în perioada următoare.

Un festival urban despre antreprenoriat și stil de viață

FOMO – The Festival Of Modern Owners propune o abordare integrată asupra antreprenoriatului, în care businessul, viața personală, creativitatea și bunăstarea sunt privite ca părți ale aceluiași ecosistem. Participanții vor avea acces la idei aplicabile, studii de caz relevante, contexte reale de dialog și oportunități de a construi conexiuni cu oameni care gândesc și construiesc similar.

FOMO continuă să răspundă unei nevoi reale: aceea de a aduce la aceeași scenă antreprenori și profesioniști care împărtășesc din experiența lor. Prin FOMO, ne dorim să creăm contextul ca participanții să poată fi curioși și să învețe, într-un mediu safe, cu feeling de comunitate și, da, cu mult sens. A doua ediție duce această viziune mai departe, păstrând însă ADN-ul de festival urban, deschis și relevant pentru realitatea de azi” – a declarat Robert Graur, Co-Fondator si Creative Director MO – Modern Owners.

 

