"E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?" Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă - Antena Sport

Portarul Rapidului, Marian Aioani (26 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare duelului giuleştenilor cu Farul dacă echipa constănţeană e mai puternică de când s-a întors acolo Denis Alibec (35 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul – Rapid se dispută duminică, de la ora 17:00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea meciului dintre cele două echipe, Farul e pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte.

Marian Aioani: “Cu siguranţă Farul e mult mai puternică de când a venit Alibec”

“Ne va aştepta o partidă extrem de dificilă, jucăm în deplasare. Este foarte greu să câştigi puncte acolo. Mergem încrezători pentru a lua cele 3 puncte.

(n.r: Ţi se pare Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?) Cu siguranţă. Denis este un jucător foarte bun, pe care toţi îl ştim. Mai ales eu, am fost coleg un an jumate cu el. Îl cunosc destul de bine, este un jucător de valoare, care, cu siguranţă, îi ajută şi îi va ajuta pe viitor.

Nu mă interesează de ce se întâmplă în afară de noi. Eu încerc să mă focusez pe lucrurile pe care le putem face noi, ca echipă. Trebuie să ne axăm pe noi, să nu ne mai uităm în altă parte pentru că ne deconcentrează.