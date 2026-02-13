"E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?" Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă - Antena Sport

Portarul Rapidului, Marian Aioani (26 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare duelului giuleştenilor cu Farul dacă echipa constănţeană e mai puternică de când s-a întors acolo Denis Alibec (35 de ani).
Farul – Rapid se dispută duminică, de la ora 17:00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea meciului dintre cele două echipe, Farul e pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte.
Marian Aioani: “Cu siguranţă Farul e mult mai puternică de când a venit Alibec”
“Ne va aştepta o partidă extrem de dificilă, jucăm în deplasare. Este foarte greu să câştigi puncte acolo. Mergem încrezători pentru a lua cele 3 puncte.
(n.r: Ţi se pare Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?) Cu siguranţă. Denis este un jucător foarte bun, pe care toţi îl ştim. Mai ales eu, am fost coleg un an jumate cu el. Îl cunosc destul de bine, este un jucător de valoare, care, cu siguranţă, îi ajută şi îi va ajuta pe viitor.
Nu mă interesează de ce se întâmplă în afară de noi. Eu încerc să mă focusez pe lucrurile pe care le putem face noi, ca echipă. Trebuie să ne axăm pe noi, să nu ne mai uităm în altă parte pentru că ne deconcentrează.
(n.r: Cei de la Farul şi-au odihnit titularii pentru meciul cu voi) N-am văzut (n.r: meciul), mi-a apărut pe Facebook echipa lor şi am văzut că jucau cu copiii, atât”, a declarat Marian Aioani la conferinţa de presă.
Chiar dacă şi-a menajat jucătorii importanţi, Farul a învins-o cu 4-0 pe CS Dinamo în ultima etapă din grupele Cupei României. A fost insuficient pentru ca echipa din Constanţa să se califice în sferturile Cupei. Din grupa din care a făcut parte Farul, D, au mers mai departe Dinamo, de pe primul loc şi Hermannstadt, de pe locul 2. Dinamo a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt în ultima etapă din grupă, asigurându-şi prima poziţie în grupă.
Rapid a ratat şi ea calificarea în sferturile Cupei României, după ce a făcut doar 1-1, în ultima etapă, cu CFR Cluj. Echipa lui Pancu, de pe locul 2 şi FC Argeş, de pe primul loc, cu maximum de puncte, au mers mai departe, în sferturi, din grupa A.
