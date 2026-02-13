Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?" Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?” Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă

“E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?” Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 17:58

Comentarii
E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec? Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă

Marian Aioani, la conferinţa de presă / AntenaSport

Portarul Rapidului, Marian Aioani (26 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare duelului giuleştenilor cu Farul dacă echipa constănţeană e mai puternică de când s-a întors acolo Denis Alibec (35 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul – Rapid se dispută duminică, de la ora 17:00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea meciului dintre cele două echipe, Farul e pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte.

Marian Aioani: “Cu siguranţă Farul e mult mai puternică de când a venit Alibec”

“Ne va aştepta o partidă extrem de dificilă, jucăm în deplasare. Este foarte greu să câştigi puncte acolo. Mergem încrezători pentru a lua cele 3 puncte.

(n.r: Ţi se pare Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?) Cu siguranţă. Denis este un jucător foarte bun, pe care toţi îl ştim. Mai ales eu, am fost coleg un an jumate cu el. Îl cunosc destul de bine, este un jucător de valoare, care, cu siguranţă, îi ajută şi îi va ajuta pe viitor.

Nu mă interesează de ce se întâmplă în afară de noi. Eu încerc să mă focusez pe lucrurile pe care le putem face noi, ca echipă. Trebuie să ne axăm pe noi, să nu ne mai uităm în altă parte pentru că ne deconcentrează.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Cei de la Farul şi-au odihnit titularii pentru meciul cu voi) N-am văzut (n.r: meciul), mi-a apărut pe Facebook echipa lor şi am văzut că jucau cu copiii, atât”, a declarat Marian Aioani la conferinţa de presă.

Chiar dacă şi-a menajat jucătorii importanţi, Farul a învins-o cu 4-0 pe CS Dinamo în ultima etapă din grupele Cupei României. A fost insuficient pentru ca echipa din Constanţa să se califice în sferturile Cupei. Din grupa din care a făcut parte Farul, D, au mers mai departe Dinamo, de pe primul loc şi Hermannstadt, de pe locul 2. Dinamo a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt în ultima etapă din grupă, asigurându-şi prima poziţie în grupă.

Rapid a ratat şi ea calificarea în sferturile Cupei României, după ce a făcut doar 1-1, în ultima etapă, cu CFR Cluj. Echipa lui Pancu, de pe locul 2 şi FC Argeş, de pe primul loc, cu maximum de puncte, au mers mai departe, în sferturi, din grupa A.

Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vieDoi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Observator
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
17:42
Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției
17:22
Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!
17:17
Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz
17:00
LIVE VIDEOZiua a treia a testelor din Bahrain. Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în ziua 2
16:48
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie
16:42
Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”