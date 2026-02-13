Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz - Antena Sport

Borussia Dortmund și Mainz vor deschide etapa cu numărul 22 din Bundesliga, iar formația gazdă se poate apropia la doar trei puncte în cazul unui succes de campioana Bayern Munchen.
Conducerea clubului a luat o decizie inedită înainte de meci și va oferi suporterilor posibilitatea de a face un screening gratuit pentru depistarea cancerului testicular, în afara arenei din Dortmund.
Screening gratuit pentru depistarea cancerului testicular înainte de Dortmund – Mainz
Borussia Dortmund a inițiat un parteneriat cu spitalul universitar local în ceea ce privește prevenirea cancerului testicular, iar la partida de vineri cu Mainz va avea loc ceva mai puțin întâlnit la meciurile de fotbal.
Concret, presa din Germania a dezvăluit că în afara arenei din Dortmund se vor putea face screening-uri gratuite pentru depistarea unui astfel de cancer.
În vara anului 2022, Sebastien Haller era transferat de clubul din Bundesliga pentru 31 de milioane de euro, dar la efectuarea vizitei medicale care se făcea înainte de începerea sezonului, a fost depistat cu un cancer testicular. După lungi bătălii, el a reușit să învingă boala.
🇩🇪🏥 Borussia Dortmund will provide FREE testicular cancer screening outside their stadium before the match against Mainz tonight, reports @SebSB. 💛🖤
It has been organised in conjunction with Dortmund University Hospital.
Great work from all involved. 👏 pic.twitter.com/9q2Fjwk0Vy
— EuroFoot (@eurofootcom) February 13, 2026
