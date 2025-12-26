Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român - Antena Sport

George Ţucudean (34 de ani) a avut parte de un episod neplăcut în cariera sa de fotbalist. Fostul atacant a fost umilit la începutul lui 2013, când ajungea să evolueze pentru Standard Liege, în Belgia.

Sub conducerea lui Mircea Rednic, Ţucudean ajungea alături de Adrian Cristea. A fost momentul în care căpitanul de atunci al lui Standard, Jelle van Damme, a ţinut să facă o glumă nepotrivită.

George Ţucudean n-a rămas dator după ce a fost jignit în Belgia

“Cu atâţia români la echipă, începe să-mi fie teamă pentru maşina mea”, spunea Van Damme, care nu ştia, cel mai probabil, la acel moment că Ţucudean face parte dintr-o familie de milionari. Răspunsul vârfului a venit prin simpla apariţie la antrenamente cu bolizii “din dotare”.

La acea vreme, Van Damme avea o maşină estimată la 50.000 de euro şi s-a trezit cu răspunsul lui Ţucudean. Acesta şi-a etalat în Belgia cele trei maşini care însumau 850.000 de euro, făcându-l astfel să regrete pe Van Damme.

Ţucudean a venit la antrenamentele lui Standard, pe rând, cu un Audi R8, cotat la 200.000 de euro, cu un Porsche Panamera (250.000 de euro) şi cu un Ferrari 458 (400.000 de euro).