Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: "Mulţumesc, la revedere" - Antena Sport

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a dezvăluit ce sumă uriaşă a putut încasa în schimbul turneului de la Madrid pe care l-a deţinut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac a decis să renunţa la “perla coroanei”, anume turneul de la Madrid. În 2021, un grup de afacerişti americani au cumpărat licenţa turneului din Spania.

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii

Ion Ţiriac a dezvăluit că a încasat suma uriaşă de 400 de milioane de euro în schimbul competiţiei din Madrid. La patru ani de când s-a produs tranzacţia, miliardarul a transmis că turneul a fost din nou vândut, în schimbul sumei de 700 de milioane de euro.

“Turneul meu s-a vândut anul ăsta pe trei ani de zile cu șapte sute de milioane de dolari.

(Aţi mai avut vreun procent?) Nu. Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el, mulțumesc, la revedere”, a declarat Ion Ţiriac, conform iamsport.ro.