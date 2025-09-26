Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: "Mulţumesc, la revedere" - Antena Sport

Închide meniul
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: "Mulţumesc, la revedere"

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: "Mulţumesc, la revedere"

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”

Publicat: 26 septembrie 2025, 13:35

Comentarii
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a dezvăluit ce sumă uriaşă a putut încasa în schimbul turneului de la Madrid pe care l-a deţinut.

Ion Ţiriac a decis să renunţa la “perla coroanei”, anume turneul de la Madrid. În 2021, un grup de afacerişti americani au cumpărat licenţa turneului din Spania.

Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii

Ion Ţiriac a dezvăluit că a încasat suma uriaşă de 400 de milioane de euro în schimbul competiţiei din Madrid. La patru ani de când s-a produs tranzacţia, miliardarul a transmis că turneul a fost din nou vândut, în schimbul sumei de 700 de milioane de euro.

“Turneul meu s-a vândut anul ăsta pe trei ani de zile cu șapte sute de milioane de dolari.

(Aţi mai avut vreun procent?) Nu. Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el, mulțumesc, la revedere”, a declarat Ion Ţiriac, conform iamsport.ro.

În trecut, Ion Ţiriac a dezvăluit că fiica lui i-a cerut să nu renunţa la turneul de la Madrid. Fostul sportiv a trecut însă peste cuvântul Ioanei şi a decis să vândă competiţia din Spania.

“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, dezvăluia Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.

“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.

Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.

Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Observator
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
