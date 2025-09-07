Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă - Antena Sport

Dragoş Nedelcu trece prin cea mai grea perioadă a vieţii. Ajuns la 28 de ani, fotbalistul a fost dat afară de Gică Hagi de la Farul Constanţa. Şi asta nu e tot. Surse din anturajul său, citate de gsp.ro, au anunţat că acesta e în pragul divorţului.
Despărţirea ar veni la doar trei luni de la nunta cu superba Anca Ghearu (31 de ani), cu care avea o relaţie din 2023 şi pe care o ceruse în căsătorie în mai 2024.
Dragoş Nelelcu divorţează
”Nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește (n.r.- pe Instagram), s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, a declarat o persoană din anturajul celor doi, potrivit sursei citate.
Decizia luată de cei doi vine într-o perioadă cruntă pentru jucătorul pentru care Gigi Becali plătea în trecut peste 2 milioane de euro. Mijlocaşul şi Farul au ajuns la comisii, pentru neplata unor salarii.
Ultimul său meci oficial a venit pe 21 octombrie 2024, atunci când o accidentare la genunchi a forţat înlocuirea după numai 28 de minute dintr-un meci cu Rapid.
Astfel că, ajuns în această situaţie, Dragoş Nedelcu e aproape de a semna cu Steaua şi de a accepta să evolueze în Liga 2. Cotat la 350.000 de euro, omul cu 6 selecţii la naţionala României e dublu campion în Liga 1 cu Farul.
