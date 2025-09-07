Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă”

Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă”

Publicat: 7 septembrie 2025, 16:38

Comentarii
Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: I l-aș duce eu acasă”

Kylian Mbappe, în tricoul naționalei Franței / Getty Images

Balonul de Aur pentru sezonul 2024/2025 va fi decernat pe data de 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase care va avea loc la Paris, la Teatrul Chatelet. Ousmane Dembele este marele favorit, după un sezon de vis alături de Paris Saint Germain.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

France Football a anunțat cei 30 de nominalizați pentru cel mai important trofeu individual, iar Raphina și Lamine Yamal par singurii care ar putea să-l învingă pe jucătorul în vârstă de 28 de ani.

Kylian Mbappe, verdict clar în cazul Balonului de Aur

Mai sunt 15 zile până la ziua când va fi decernat Balonul de Aur, iar Kylian Mbappe a dat deja un verdict în privința principalului favorit. Fotbalistul care evoluează la Real Madrid l-a nominalizat pe Ousmane Dembele.

Extrema din Hexagon a avut un sezon de vis alături de Paris Saint Germain, reușind să cucerească titlul în Ligue 1, Cupa Franței, Supercupa Franței, dar cel mai important, să câștige UEFA Champions League.

Coechiperul său de la naționala Franței a explicat că Dembele merită pe deplin această distincție. În același timp, Mbappe a transmis că și Hakimi merită un loc bun în acest clasament.

Reclamă
Reclamă

„I-aș da Balonul de Aur lui Ousmane Dembele. Chiar trebuie să explic de ce? Dacă vorbim despre Yamal și Dembele, l-aș alege pe Dembele. Alegerea mea este foarte clară. Dembele îl merită. Dacă ar fi după mine, i l-aș duce eu acasă. Sper ca Hakimi să fie clasat și el acolo sus”, spus Kylian Mbappe, potrivit bild.de.

Ousmane Dembele, cifre senzaționale în sezonul 2024/2025

Declarat cel mai bun jucător al sezonului în Ligue 1, Ousmane Dembele a reușit lucruri senzaționale în tricoul celor de la Paris Saint Germain. Pe lângă cele patru trofee cucerite, francezul a avut cifre remarcabile.

În cele 53 de meciuri jucate în sezonul precedent, fotbalistul de 28 de ani a marcat nu mai puțin de 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Bookmakerii îl clasează pe Dembele pe primul loc în topul favoriților la câștigarea Balonului de Aur.

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă

Lista completă a nominalizărilor:

  • Ousmane Dembélé (Franța / PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)
  • Jude Bellingham (Anglia / Real Madrid)
  • Desire Doué (Franța / PSG)
  • Denzel Dumfries (Olanda / Inter Milano)
  • Serhou Guirassy (Guineea / Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Norvegia / Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suedia / Arsenal)
  • Achraf Hakimi (Maroc / PSG)
  • Harry Kane (Anglia / Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Argentina / Inter Milano)
  • Scott McTominay (Scoția / Napoli)
  • Kylian Mbappé (Franța / Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia / PSG)
  • Joao Neves (Portugalia / PSG)
  • Pedri (Spania / Barcelona)
  • Cole Palmer (Anglia / Chelsea)
  • Michael Olise (Franța / Bayern)
  • Raphinha (Brazilia / Barcelona)
  • Declan Rice (Anglia / Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spania / PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda / Liverpool)
  • Vinicius (Brazilia / Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipt / Liverpool)
  • Florian Wirtz (Germania / Liverpool)
  • Vitinha (Portugalia / PSG)
  • Lamine Yamal (Spania / Barcelona)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare
Fanatik.ro
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare
16:10
Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
15:51
LIVE VIDEOMarele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider
15:48
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
15:46
Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
15:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
15:02
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut