Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă” - Antena Sport

Balonul de Aur pentru sezonul 2024/2025 va fi decernat pe data de 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase care va avea loc la Paris, la Teatrul Chatelet. Ousmane Dembele este marele favorit, după un sezon de vis alături de Paris Saint Germain.

France Football a anunțat cei 30 de nominalizați pentru cel mai important trofeu individual, iar Raphina și Lamine Yamal par singurii care ar putea să-l învingă pe jucătorul în vârstă de 28 de ani.

Kylian Mbappe, verdict clar în cazul Balonului de Aur

Mai sunt 15 zile până la ziua când va fi decernat Balonul de Aur, iar Kylian Mbappe a dat deja un verdict în privința principalului favorit. Fotbalistul care evoluează la Real Madrid l-a nominalizat pe Ousmane Dembele.

Extrema din Hexagon a avut un sezon de vis alături de Paris Saint Germain, reușind să cucerească titlul în Ligue 1, Cupa Franței, Supercupa Franței, dar cel mai important, să câștige UEFA Champions League.

Coechiperul său de la naționala Franței a explicat că Dembele merită pe deplin această distincție. În același timp, Mbappe a transmis că și Hakimi merită un loc bun în acest clasament.