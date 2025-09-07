Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă” - Antena Sport

Balonul de Aur pentru sezonul 2024/2025 va fi decernat pe data de 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase care va avea loc la Paris, la Teatrul Chatelet. Ousmane Dembele este marele favorit, după un sezon de vis alături de Paris Saint Germain.
France Football a anunțat cei 30 de nominalizați pentru cel mai important trofeu individual, iar Raphina și Lamine Yamal par singurii care ar putea să-l învingă pe jucătorul în vârstă de 28 de ani.
Kylian Mbappe, verdict clar în cazul Balonului de Aur
Mai sunt 15 zile până la ziua când va fi decernat Balonul de Aur, iar Kylian Mbappe a dat deja un verdict în privința principalului favorit. Fotbalistul care evoluează la Real Madrid l-a nominalizat pe Ousmane Dembele.
Extrema din Hexagon a avut un sezon de vis alături de Paris Saint Germain, reușind să cucerească titlul în Ligue 1, Cupa Franței, Supercupa Franței, dar cel mai important, să câștige UEFA Champions League.
Coechiperul său de la naționala Franței a explicat că Dembele merită pe deplin această distincție. În același timp, Mbappe a transmis că și Hakimi merită un loc bun în acest clasament.
„I-aș da Balonul de Aur lui Ousmane Dembele. Chiar trebuie să explic de ce? Dacă vorbim despre Yamal și Dembele, l-aș alege pe Dembele. Alegerea mea este foarte clară. Dembele îl merită. Dacă ar fi după mine, i l-aș duce eu acasă. Sper ca Hakimi să fie clasat și el acolo sus”, spus Kylian Mbappe, potrivit bild.de.
Ousmane Dembele, cifre senzaționale în sezonul 2024/2025
Declarat cel mai bun jucător al sezonului în Ligue 1, Ousmane Dembele a reușit lucruri senzaționale în tricoul celor de la Paris Saint Germain. Pe lângă cele patru trofee cucerite, francezul a avut cifre remarcabile.
În cele 53 de meciuri jucate în sezonul precedent, fotbalistul de 28 de ani a marcat nu mai puțin de 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Bookmakerii îl clasează pe Dembele pe primul loc în topul favoriților la câștigarea Balonului de Aur.
Lista completă a nominalizărilor:
- Ousmane Dembélé (Franța / PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)
- Jude Bellingham (Anglia / Real Madrid)
- Desire Doué (Franța / PSG)
- Denzel Dumfries (Olanda / Inter Milano)
- Serhou Guirassy (Guineea / Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Norvegia / Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suedia / Arsenal)
- Achraf Hakimi (Maroc / PSG)
- Harry Kane (Anglia / Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)
- Lautaro Martinez (Argentina / Inter Milano)
- Scott McTominay (Scoția / Napoli)
- Kylian Mbappé (Franța / Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugalia / PSG)
- Joao Neves (Portugalia / PSG)
- Pedri (Spania / Barcelona)
- Cole Palmer (Anglia / Chelsea)
- Michael Olise (Franța / Bayern)
- Raphinha (Brazilia / Barcelona)
- Declan Rice (Anglia / Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spania / PSG)
- Virgil van Dijk (Olanda / Liverpool)
- Vinicius (Brazilia / Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipt / Liverpool)
- Florian Wirtz (Germania / Liverpool)
- Vitinha (Portugalia / PSG)
- Lamine Yamal (Spania / Barcelona)
