Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: "Lui Târnovanu i se face o măgărie" - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a titularizat pe Horaţiu Moldovan în meciul România – Canada 0-3 şi a anunţat că portarul lui Oviedo va rămâne între buturi şi la duelul cu Cipru, de marţi. El este goalkeeperul pe care Il Luce se va baza în această toamnă, aşa cum as.ro te-a anunţat.

Moldovan, care nu are minute în acest sezon la echipa de club, a comis-o grav la golul de 2-0 al canadienilor. Astfel că Giovanni Becali pune la îndoială decizia lui Lucescu şi consideră că Ştefan Târnovanu este nedreptăţit.

Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu de a-l folosi pe Horaţiu Moldovan

”Lui Târnovanu i se face o măgărie! În ultimii trei ani, a fost jucătorul numărul unu al campionatului românesc. A fost cel mai în formă, a mers în optimile Europa League și a luat două campionate, dar asta e!

Până la urmă, decide doar selecționerul. Asta e părerea mea. În rest, mai sunt milioane de păreri. Nu știu ce formă are sau n-are Moldovan. Știu doar că lui Târnovanu i se face o nedreptate”, a spus Giovanni Becali, citat de prosport.ro.

Mircea Lucescu l-a ales pe Horaţiu Moldovan

În absenţa lui Florin Niţă, Lucescu i-a convocat pentru dubla cu Canada 0-3 şi Cipru (marţi, 21:45) pe Horaţiu Moldovan, Ştefan Târnovanu şi Răzvan Sava.